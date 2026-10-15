Ryazan'da İHA saldırısında rafineride yangın çıktı, depo ve araçlar hasar gördü

Rusya'nın Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov, bölgeye düzenlenen yoğun insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir petrol rafinerisinde yangın çıktığını bildirdi.

Malkov, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin gece ve sabah saatlerinde yoğun İHA saldırılarına hedef olduğunu belirtti.

Malkov, saldırıların yol açtığı hasara ilişkin???????, "Petrol rafinerisinin sahasında yangın çıktı. Ryazan'daki başka bir işletmenin sahasında bulunan depo ve araçlar da hasar gördü." ifadesini kullandı.

İlk belirlemelere göre yaralanan olmadığını belirten Malkov, maddi hasarın tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve acil durum ekiplerinin bölgede görev yaptığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Ekim'de Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığını açıklamış, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise konuya ilişkin temasların sürdüğünü bildirmişti.