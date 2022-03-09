S&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti - Son Dakika
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S&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti

09.03.2022 05:57
S&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AA+" ve kısa vadeli kredi notunu "A-1+" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AA+" ve kısa vadeli kredi notunu "A-1+" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD'nin kredi notunun teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin uzun vadeli kredi notunun "AA+" ve kısa vadeli talep edilmemiş (unsolicited) kredi notunun "A-1+" olarak teyit edildiği aktarıldı.

Ülkenin kredi notu görünümünün "durağan" olarak korunduğunu belirtilen açıklamada, ülkenin notlarının, çeşitlendirilmiş ve esnek ekonomisini, kapsamlı para politikası esnekliğini ve dünyanın önde gelen rezerv para biriminin ihraççısı olarak benzersiz statüsünü yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin notlarının, Kovi-19 salgının ekonomik şokunun neden olduğu keskin bir yükselişin ardından istikrar kazanması muhtemel olan yüksek kamu borcu ve kademeli olarak azalan mali açıklar tarafından sınırlandırıldığı ifade edildi.

S&P'nin açıklamasında ülkenin "durağan" olan kredi notu görünümünün ise bu yıl ve 2023'e yönelik "ılımlı" ekonomik büyüme beklentisinin göstergesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, beklenmeyen olumsuz siyasi gelişmelerin Amerikan kurumlarının dayanıklılığı üzerinde baskı oluşturması veya doların dünyanın önde gelen rezerv para birimi olma statüsünü tehlikeye atması durumunda gelecek 2-3 yıl içinde ülkenin notunun düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

ABD ekonomisinin, bu yıl yüzde 3, 2023'te yüzde 2,4 ve 2024'te yüzde 2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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