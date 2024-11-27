S&P'den Küresel Ekonomi Büyüme Tahmini - Son Dakika
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Ekonomi

S&P'den Küresel Ekonomi Büyüme Tahmini

S&P, küresel ekonominin 2024'te %3 büyüyeceğini ve ABD'nin performansını vurguladı.

27.11.2024 21:17
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), küresel ekonominin gelecek yıl yüzde 3 büyüyeceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

S&P'nin küresel ekonomik görünüme ilişkin yayımladığı raporda, küresel ekonominin 2025 yılına, nispeten iyi bir konumda başlayacağı aktarıldı.

Raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,3 ve gelecek yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Kovid-19 salgını sonrası enflasyonda beklenmedik bir şekilde yaşanan keskin yükselişe karşı artan faiz oranının beklenenin aksine yavaşlamaya neden olmadığı belirtilen raporda, merkez bankalarının faiz oranlarını düşürdüğü ve ekonomide normalde sağlanması zor olan "yumuşak iniş" senaryosunun ulaşılabilir göründüğü ifade edildi.

Raporda, ABD ekonomisinin iyi performans göstermeye ve küresel makro tabloyu istikrarlı tutmaya devam ettiğine işaret edilerek, bu durumun değişebileceği, yeni yönetimin politikalarının enflasyonist baskıları artırma ve finansal koşulları sıkılaştırma riski olduğu, bu durumun başta gelişmekte olan piyasalar olmak üzere diğer ekonomilere yansıyabileceği belirtildi.

Ayrıca raporda, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 ve gelecek yıl yüzde 2 büyümesinin beklendiği vurgulandı.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump yönetiminin daha göreve gelmeden makro-finansal dengeleri değiştirmeye ve küresel ekonomi için aşağı yönlü riskleri şimdiden artırmaya başladığına işaret edilen raporda, politikaların ne derecede uygulanacağının önemli bir bilinmeyen olduğu kaydedildi.

Diğer ülkelerin ekonomik büyüme beklentilerinin de yer aldığı raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8 ve gelecek yıl yüzde 1,2 büyüyeceği öngörülürken, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,8 ve gelecek yıl yüzde 4,1 büyüyeceği tahmin edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi S&P'den Küresel Ekonomi Büyüme Tahmini - Son Dakika

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