S&P'den Türkiye'ye İkinci Kredi Notu Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

S&P'den Türkiye'ye İkinci Kredi Notu Artışı

Cevdet Yılmaz, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini uygulanan programa güvene bağladı.

02.11.2024 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, S&P'nin bu yıl içinde ikinci kez Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin uygulanan programa olan güvenden kaynaklandığını söyledi. Dış kaynak girişlerinin artmasının enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacağını belirten Yılmaz, "Üç büyük kredi kuruluşu, bir yılda iki kademe not artışıyla programımıza duydukları güveni göstermişlerdir. Önümüzdeki dönemde dengeli büyüme kompozisyonun, azalan cari açığın, ekonomiye artan güvenin, iyileşen beklentilerin ve hızlanan dış kaynak girişinin enflasyondaki düşüşe önemli katkı sağlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, S&P'nin Türkiye kredi notunu B 'dan BB-'ye yükseltmesini değerlendirdi. Yılmaz, konuya ilişkin sosyal medyada platformundan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Siyasi istikrar ve güven ortamında, Orta Vadeli Programımız çerçevesinde uyguladığımız politikaların olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Dış ticaret rakamlarındaki olumlu görünüm cari açık üzerinde pozitif etki yaratırken, makro ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin etkisiyle yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güven artmaktadır. İhracat, 2024 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 3,6 artışla 23,6 milyar dolar gerçekleşmiş ve ihracatta tüm zamanların en yüksek Ekim ayı değeri elde edilmiştir. 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 262,3 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.

"Turizm geliri 58,8 milyar dolara ulaşmıştır"

İhracattaki yukarı doğru ivmelenme ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi, dış ticaret açığına olumlu yansımıştır. 2024 yılının ilk 10 ayında dış ticaret açığındaki iyileşme yıllık yüzde 30,4 seviyesindedir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla 77,7 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Dış ticaret göstergeleriyle birlikte turizm sektöründe elde ettiğimiz kazanımlar da dezenflasyon sürecini destekler niteliktedir. Turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması amacı doğrultusunda kaydedilen gelişmelerle, yılın ilk 9 ayında turizm geliri yıllık yüzde 6,6 oranında artmış ve üçüncü çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış turizm geliri 58,8 milyar dolara ulaşmıştır.

Öncelikle fiyat istikrarını sağlamak üzere kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde, makro ekonomik göstergelerimiz de hızla iyileşmektedir. Dezenflasyon sürecinin devam etmesi, cari açıktaki olumlu görünümün sürmesi ve rezervlerimizin güçlenmesiyle birlikte Türkiye'nin kredi notu S&P tarafından bu yıl içinde ikinci kez yükseltilmiştir. Üç büyük kredi kuruluşu, bir yılda iki kademe not artışıyla programımıza duydukları güveni göstermişlerdir.

Önümüzdeki dönemde dengeli büyüme kompozisyonun, azalan cari açığın, ekonomiye artan güvenin, iyileşen beklentilerin ve hızlanan dış kaynak girişinin enflasyondaki düşüşe önemli katkı sağlamasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi S&P'den Türkiye'ye İkinci Kredi Notu Artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Küçük Şirin’i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
14:25 Esenyurt’a neden gitmedi Mansur Yavaş’tan eleştirilere yanıt Esenyurt'a neden gitmedi? Mansur Yavaş'tan eleştirilere yanıt
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
11:36 DEM Partili Temelli’ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil’e söz geçirebilir mi DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
16:51 Bodrumspor’un yeni hocası Volkan Demirel: Çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum Bodrumspor'un yeni hocası Volkan Demirel: Çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum
16:50 ABD’de polis skandalı Elleri kelepçeli adama işkence yaptı ABD'de polis skandalı! Elleri kelepçeli adama işkence yaptı
16:25 Meclis binasında intihar girişimi Meclis binasında intihar girişimi
16:24 İstanbul havalimanlarındaki yolcu trafiği Türkiye’nin nüfusunu solladı İstanbul havalimanlarındaki yolcu trafiği Türkiye'nin nüfusunu solladı
16:13 Narin Güran’ın cansız bedeninin çıkarılma anı Narin Güran'ın cansız bedeninin çıkarılma anı
16:08 Ali Koç ve Aziz Yıldırım Fenerbahçe için bir araya geliyor Ali Koç ve Aziz Yıldırım Fenerbahçe için bir araya geliyor
16:06 Bengü’nün boşanma nedeni ortaya çıktı: Her şey 2 yıl önce başlamış Bengü'nün boşanma nedeni ortaya çıktı: Her şey 2 yıl önce başlamış
16:00 Eski İYİ Partili isim, İmamoğlu’nun yeni danışmanı oldu Eski İYİ Partili isim, İmamoğlu'nun yeni danışmanı oldu
15:59 Acun Ilıcalı kızıyla fotoğrafını paylaştı, altına herkes aynı yorumu yaptı Acun Ilıcalı kızıyla fotoğrafını paylaştı, altına herkes aynı yorumu yaptı
15:59 Devrim Özkan Lucas Torreira’dan hastalık kaptı Devrim Özkan Lucas Torreira'dan hastalık kaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 14:45:47. #1.11#
SON DAKİKA: S&P'den Türkiye'ye İkinci Kredi Notu Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.