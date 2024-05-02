S&P Global Ratings: Fed'in faiz indirimi döngüsü aralık ayında başlayabilir - Son Dakika
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Ekonomi

S&P Global Ratings: Fed'in faiz indirimi döngüsü aralık ayında başlayabilir

S&P Global Ratings: Fed\'in faiz indirimi döngüsü aralık ayında başlayabilir

S&P Global Ratings, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi döngüsünün muhtemelen aralık ayında başlayacağını öngördüğünü bildirdi. Son ekonomik veriler ve diğer gelişmeler nedeniyle faiz oranı tahminlerinde revizyona gidildiği belirtilen açıklamada, Fed'in para politikasını gevşetmesi için gereken koşulların sonbahardan önce oluşmayacağı düşünülüyor. Açıklamada, Fed'in faiz indirimi döngüsüne aralık ayında başlayabileceği beklentisi vurgulandı.

02.05.2024 21:27
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S&P Global Ratings, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi döngüsüne muhtemelen aralık ayında başlayacağının öngörüldüğünü bildirdi.

S&P Global Ratings'ten yapılan açıklamada, son ekonomik veriler ve diğer gelişmeler nedeniyle ABD için faiz oranı tahminlerinde revizyona gidildiği aktarıldı.

Fed'in para politikasını gevşetmesi için gereken koşulların sonbahardan önce oluşmayacağının düşünüldüğü belirtilen açıklamada, artık Fed'in faiz indirimi döngüsüne aralık ayında başlayabileceğinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, son haftalarda açıklanan verilerin ABD ekonomisinin ilk çeyrekte güçlü bir ivmeye sahip olduğunu, aynı zamanda geçen yılki dezenflasyon ivmesinin ise kaybolduğunu gösterdiği ifade edildi.

S&P Global Ratings'in açıklamasında, "Artık Fed'in, aylık çekirdek enflasyonun yavaşladığını gösteren art arda birkaç veri görmedikçe faiz indirimine gitmeyeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu yıl faiz indirimine gidilmemesi riskinin arttığına işaret edilen açıklamada, son enflasyon verilerindeki yukarı yönlü sürprizlere rağmen geçen yılki dezenflasyon eğiliminin bozulmadan devam ettiğinin düşünüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Ayrıca Fed'in yeniden faiz artırımına başlama ihtiyacı hissedeceğini de düşünmüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi S&P Global Ratings: Fed'in faiz indirimi döngüsü aralık ayında başlayabilir - Son Dakika

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