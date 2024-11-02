Türkiye'nin Kredi Notu İki Kez Artırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Kredi Notu İki Kez Artırıldı

Türkiye\'nin Kredi Notu İki Kez Artırıldı

STANDARTD and Poor's, Türkiye'nin kredi notunu bu sene 2'nci kez artırdığını duyurdu.

02.11.2024 12:32
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STANDARTD and Poor's, Türkiye'nin kredi notunu bu sene 2'nci kez artırdığını duyurdu. S&P Global raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, "Ülkemiz tarihi yürüyüşünü kararlılıkla sürdürüyor. Bu sürecin devamlılığıyla artık önümüzdeki dönemde yatırım yapılabilir kategoriye doğru geçiş yapabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

S&P Global raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını yükselten bu not artışının yabancı sermaye ve yatırım girişinin ivmelenmesine katkı sağlayacağını ifade ederek, "S&P Global bu sene ülkemizin notunu 2'nci kez artırdı. Daha önce de not artırımının hangi seviyede olacağına ilişkin açıklamamız olmuştu. Ülkemiz tarihi yürüyüşünü kararlılıkla sürdürüyor. Bu sürecin devamlılığıyla artık önümüzdeki dönemde yatırım yapılabilir kategoriye doğru geçiş yapabileceğimizi düşünüyorum. Not artışlarının etkisiyle ülkemize giriş yapan uluslararası doğrudan yabancı yatırımlar da kalıcı hale gelecektir. S&P'nin not artırımı kararında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan programlar ve reformlar, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in ve tüm bakanlık bürokratlarımızın kararlı duruşuyla hayata geçirilen finansal disiplin ve maliye politikaları önemli rol oynamıştır" ifadelerini kullandı.

'NOT ARTIŞLARI İSTİKRARIN İŞARETİDİR'

Uygulanan programın somut sonuçlarının her alanda etkisini gösterdiğini ifade eden Dr. Erkan Kork, "Bu sene ardı ardına gelen not artışları ülkemizdeki ve yabancı yatırımcı güvenindeki hızlı toparlanmanın ispatı ve sağlanan istikrarın işareti oldu. Para politikası adımlarından maliye politikasına, dezenflasyon sürecinin başlamasından gri listeden çıkışımıza kadar birçok alanda önemli gelişmeler kaydedildi. Merkez Bankası rezervleri tarihi yüksek seviyelerde, cari açıktaki iyileşme ve enflasyondaki belirgin düşüş doğru bir patikada ilerlediğimizi ortaya koyuyor. Makro dengelerin de korunmasıyla not artışlarının devamının geleceğine inanıyorum. Ülkemiz önümüzdeki süreçte bütçe disiplini ve daralan cari açığın da etkisiyle çok daha iyi seviyelere gelecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Kredi Notu İki Kez Artırıldı - Son Dakika

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