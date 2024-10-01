Sabancı Gençlik Seferberliği Başladı

Ekonomi

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, holdingin teknolojik gücünü ve yenilik ağını gençler için seferber edeceklerini belirterek, "Bu yıl içerisinde 8 merkezimiz hayata geçmiş olacak. 3 yıllık proje dönemi sonunda ise yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olmayı, projenin sonunda en az 30 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Sabancı Topluluğu, gençlere yenilik ve teknolojiye erişim konusunda fırsat eşitliği sağlayarak "beyin göçünü beyin gücüne" dönüştürmeyi amaçlayan Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında ilk Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezi, İzmir'de düzenlenen törenle açıldı.

Sabancı Topluluğu şirketlerinden Enerjisa Üretim tarafından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) bünyesinde hayata geçirilen Enerjisa Üretim Teknoloji ve Etki Merkezi, Uzaktan İzleme Odası ve BloombergNEF Merkezi olmak üzere iki farklı projeyi içeriyor.

İYTE Enerji Sistemleri Mühendisliği Laboratuvar Binası'nda kapılarını açan Uzaktan İzleme Odası ve BloombergNEF Merkezi, öğrencilerin enerji sistemlerinde dijitalleşme, yapay zeka ve veri modellemesi gibi alanlarda çalışmalar yapmalarına olanak tanıyacak. Söz konusu merkezler ayrıca öğrencilere, akademik bilgilerini teknoloji odaklı saha çalışmalarıyla geliştirme fırsatı sunacak.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl ve İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ile akademisyen ve öğrencilerin katıldığı törenle kapılarını açan Enerjisa Üretim Teknoloji ve Etki Merkezi'nden, İYTE bünyesinde öğrenim gören yaklaşık 2 bin yüksek lisans ve doktora öğrencisinin yanı sıra İzmir ve çevre illerdeki tüm üniversite öğrencileri, araştırmacılar ve girişimciler faydalanabilecek.

7/24 santral takibi ve veri analizi yapılacak

Merkezde bulunan Uzaktan İzleme Odası'nda öğrenciler, rüzgar türbinlerini izleyerek ölçümler yapabilecek ve ileri veri modelleme teknikleriyle performans gelişimini artırma yöntemlerini araştırabilecek. Bu odada, Urla RES için 7/24 gerçek zamanlı veri ve yapay zeka kullanılarak santral süreçleri izlenebilecek. Arıza kayıtları, üretim verileri ve rutin dışı durumlar detaylı analizlerle takip edilecek.

BloombergNEF Merkezi ile de iş dünyası verileri akademik araştırmalara aktarılacak, doktora ve yüksek lisans öğrencileri bu verilerle daha verimli çalışmalar yapabilecek.

Sabancı Topluluğu'nun mayısta başlattığı ve beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmeyi amaçlayan Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında 18-34 yaş aralığında yaklaşık 6 bin 500 genç projeye başvurdu. Başvurular ağırlıklı olarak dijital teknolojilere odaklanırken, enerji, malzeme ve mobilite teknolojilerine de ilgi gösterildi.

Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında, yıl sonuna kadar İzmir'in yanı sıra Eskişehir, Aksaray, Adana, Ankara, Kocaeli ve Trabzon'da, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), Aksaray Üniversitesi (ASÜ), Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Bilkent Üniversitesi, TOBB ETÜ ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) iş birliğiyle toplam 8 Teknoloji ve Etki Merkezi açılması planlanıyor.

"Biz genç beyinleri değil, onların ürettikleri teknolojileri ihraç etmek istiyoruz"

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, törende yaptığı konuşmada, Sabancı Gençlik Seferberliği'nin ülkenin beyin gücünü Türkiye'de tutmayı ve gençlere teknolojiye erişim konusunda fırsat eşitliği sağlamayı amaçladığını belirtti.

Türkiye'nin en büyük sorununun beyin göçü olduğunu vurgulayan Alper, şunları kaydetti:

"Dünyada yetenek savaşları var. İngiltere, şu anda dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olan bütün çocuklara, hiçbir sorgu sual olmadan vatandaşlık veriyor. Hollanda yüzlerce mühendisi almaya çalışıyor. İşin daha kötüsü ne biliyor musunuz? Bu hazır yetişmiş insanları alıyorlar, 30 yıl, 40 yıl boyunca çalıştırıyorlar. Sonra da emekli olduklarında ülkenize dönün, biz sizin emekli maaşınızı artıracağız diyorlar. Bu tam bir yetenek savaşıdır. Gelecek dünyanın, gelecek neslin ekonomilerinde bizim bu yetenek savaşlarını kazanmamız lazım.

Bir ülkenin geleceği aslında gençlerinin zihinleri kadar aydınlıktır. Sabancı Gençlik Seferberliği, eğer sadece bir kelime ile özdeşleşecekse bu da 'umut' olacak. Biz gençlerimize bu umudu verebilmek için, yaklaşık 100 yıldır olduğu gibi bugün de onların yanındayız. Biz yurt dışına göç eden gençler ihraç etmek istemiyoruz. Biz onların ürettiği teknolojileri, hizmetleri, ürünleri yurt dışına ihraç etmek istiyoruz. Bu gençler ülkeden gidebilir ama giderken ceplerinde tek yönlü değil, çift yönlü bir defter olsun. Gitsinler orada teknolojiyi öğrensinler, akademide gelişsinler ve ülkemize geri dönüp bu topraklara hizmet etsinler istiyoruz."

Sabancı'nın teknolojik gücünü ve yenilik ağını gençler için seferber edeceklerini dile getiren Alper, "Bu yıl içerisinde 8 merkezimiz hayata geçmiş olacak. 3 yıllık proje dönemi sonunda ise, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olmayı, projenin sonunda en az 30 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

"Türkiye'de enerji sektörü için yeni liderler yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl ise İYTE ile başlattıkları işbirliği kapsamında yapılan çalışmaların uzun soluklu bir vizyon ortaklığının ilk adımları olduğunu belirtti.

Bayçöl, "Urla RES gibi projelerde makine öğrenmesi ve yapay zeka algoritmaları ile enerji verimliliğinin artırılması için çalışmalar yapacağız." dedi.

Enerji ve iklim teknolojilerindeki dijital dönüşümde lider yetiştirmenin önemine de dikkati çeken Bayçöl, şöyle devam etti:

"Enerjisa Üretim ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü güçlerini birleştirerek, dünyada yenilebilir enerjinin şekillenmesine kılavuz olan, yön veren, farklılıkları gösterecek bir işbirliği sağlamış olacak. Birinci önceliğimiz, yenilebilir enerji teknolojilerinde yeni gelişmelerin altına beraber imza atmak. İkinci önceliğimiz, Türkiye'de enerji sektörü için yeni liderler yetiştirmek. Üçüncüsü ise hemen hemen her sektörde olduğu gibi enerji sektöründe de kadınların hak ettiği yeri bulmasını sağlamak."

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak ülkenin sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmeye katkı sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Tam bağımsız bir ülke olmada enerjide kendine yeten bir ülke olmanın kritik rol oynadığını vurgulayan Baran, "Bu kapsamda bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz Uzaktan İzleme Merkezi de bu sürece çok önemli bir katkı sunacak." ifadesini kullandı.