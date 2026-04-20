Sabancı Holding\'den dev satış! Bir dönem sona eriyor

20.04.2026 09:40
Sabancı Holding, Akçansa’daki yüzde 39,72 oranındaki hissesini devretmek için önemli bir adım attı. Heidelberg Materials, 1.1 milyar dolarlık değerleme üzerinden ön alım hakkını kullanma kararı aldı. Devir sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Sabancı’nın şirketteki ortaklığı sona erecek.

Sabancı Holding, yapı malzemeleri sektöründeki önemli yatırımlarından biri olan Akçansa’daki hisselerini devretme kararıyla dikkat çekti. Almanya merkezli Heidelberg Materials AG, ön alım hakkını kullanarak Sabancı’nın hisselerini satın alma sürecini başlattı.

1.1 MİLYAR DOLARLIK DEĞERLEME

Süreç, 28 Ocak 2026’da Sabancı Holding’e iletilen bağlayıcı teklif ile başladı. Akçansa için toplam 1.1 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden yapılan teklif sonrası, Heidelberg Materials 17 Nisan 2026’da ön alım hakkını kullanma kararı aldı.

YÜZDE 39,72 HİSSE DEVREDİLECEK

Gerçekleşecek satış kapsamında Sabancı Holding’in Akçansa’daki yüzde 39,72 oranındaki, 76 milyon TL’yi aşan nominal değerli hisseleri Heidelberg Materials’a geçecek. Nihai satış bedeli ise borç ve nakit düzeltmeleri sonrası netleşecek.

HEIDELBERG’İN PAYI YÜZDE 79,44’E YÜKSELECEK

Devir işleminin tamamlanmasıyla birlikte Heidelberg Materials’ın Akçansa’daki payı yüzde 79,44 seviyesine ulaşacak. Aynı oranda oy hakkı da elde edecek olan şirket, yönetimde belirleyici konuma gelecek.

ONAY SÜRECİ BAŞLIYOR

Satışın tamamlanabilmesi için Rekabet Kurumu başta olmak üzere ilgili düzenleyici kurumların onayı gerekecek. Taraflar, sürecin Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uygun şekilde yürütüleceğini ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

SABANCI İÇİN BİR DÖNEM SONA ERİYOR

Bu satışla birlikte Sabancı Holding’in Akçansa’daki uzun yıllara dayanan ortaklığı sona erecek ve şirkette yeni bir dönem başlayacak.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
