İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı 2026 yılı Mart uçuş verilerine göre havalimanını 3 milyon 661 bin 900 yolcu kullanırken en yoğun hatlar ise; iç hatlarda Antalya, dış hatlarca ise Ercan uçuşları oldu.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2026 yılı mart ayı trafik sonuçları yayımlandı. Yayımlanan verilere göre söz konusu ayda havalimanı iç hatlarda 1 milyon 731 bin 242 dış hatlarda 1 milyon 930 bin 658 olmak üzere toplam 3 milyon 661 bin 900 yolcuyu misafir etti. Uçuşlarda iç hatlarda en çok Antalya, İzmir ve Ankara, dış hatlarda ise Ercan, İngiltere Londra Stansted ve Almanya'da Düsseldorf uçuşlarında yoğunluklu görüldü.
Son Dakika › Ekonomi › Sabiha Gökçen Havalimanı 2026 Mart Verileri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?