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Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti 25 Aralık'ta açılacak - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti 25 Aralık'ta açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle 25 Aralık Pazartesi günü açılacağını bildirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nın ikinci pisti 25 Aralık\'ta açılacak
22.12.2023 - 10:16,
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle 25 Aralık Pazartesi günü açılacağını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan ikinci piste ilişkin paylaşımda bulundu.

Pistin açılışının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle 25 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de yapılacağına işaret eden Uraloğlu, "Yolcu trafiğinin en çok olduğu ikinci havalimanımızın kapasitesini ikinci pist ile ikiye katlıyoruz. Gökyüzüne mührümüzü, yeryüzüne imzamızı atıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti 25 Aralık'ta açılacak - Son Dakika
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