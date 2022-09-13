Perakende satış hacmi temmuzda yıllık bazda yüzde 2 arttı - Son Dakika
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Perakende satış hacmi temmuzda yıllık bazda yüzde 2 arttı

13.09.2022 10:14
Perakende satış hacmi temmuzda yıllık bazda yüzde 2 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artış kaydetti.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,5 azalırken otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı. Aynı dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5 yükselirken otomotiv yakıtı satışları yüzde 10,8 düştü.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114,8 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 109,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 97,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 176 arttı.

Perakende ciro temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,6 yükseliş kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,3 artarken otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,9 azalış gösterdi.

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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Perakende satış hacmi temmuzda yıllık bazda yüzde 2 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Perakende satış hacmi temmuzda yıllık bazda yüzde 2 arttı - Son Dakika
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