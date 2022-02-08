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Sadıkoğlu: "Acil çözüm talebimizi ilettik" - Son Dakika

Sadıkoğlu: "Acil çözüm talebimizi ilettik"

08.02.2022 14:19
Sadıkoğlu: "Acil çözüm talebimizi ilettik"

Elektrik tarifelerine yapılan zamların işletmeleri zorladığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ticari işletmelerin kullandığı elektrik tarifelerine yeni bir düzenleme yapılması için acil çözüm talep ettiklerini ve TOBB kanalıyla...

Elektrik tarifelerine yapılan zamların işletmeleri zorladığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ticari işletmelerin kullandığı elektrik tarifelerine yeni bir düzenleme yapılması için acil çözüm talep ettiklerini ve TOBB kanalıyla girişimlerde bulunduklarını söyledi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, elektrik tarifelerine yapılan zamların ticari işletmeleri zorladığını söyledi.

Hazırlanan dosya TOBB ve bakanlıklara gönderildi

Zamların işletmeler üzerinde ciddi maliyet baskısı oluşturduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, "Salgın ve ekonomik sıkıntılar dolayısıyla 2021'i zor şartlarla kapatan işletmelerimiz 2022'yi de elektrik zammı ile karşıladı. Akaryakıta, ham maddeye, işçi ücretlerine kadar birçok kalemde yaşanan artışlarla finansman yönetimi yapmakta zorlanan işletmelerimiz şimdi de elektrik maliyeti artışıyla boğuşmaktadır. Ocak ayı ile birlikle elektrik faturaları işletmelerimizin altından kalkamayacağı boyutlara ulaşmıştır. Elektrik faturalarının bir önceki aya göre yüzde 150-200 gibi arttığını belirtin üyelerimiz bu farkı müşterilerine yansıtılması halinde zaten durma noktasında olan işlerini daha da içinden çıkılamaz hale getirecektir. Bu durum, çok sayıda işletmenin kapanmasına kadar gideceği endişesi oluşturmaktadır. 150 kilovat saatlik barajın aylık 210 kilovat saate çıkarılmış olması vatandaşlarımız açısında olumlu bir adım olmuştur. Benzer bir uygulamanın ticarethaneler için de getirilmesini bekliyoruz. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, elektrik tarifelerine yapılan zamların işletmeler üzerinde oluşturduğu maliyet hakkında hazırladığımız özel dosyayı çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kanalıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla Bakanlıklara ilettik. Konunun takipçisiyiz" dedi. - MALATYA

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Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Malatya, Türkiye, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sadıkoğlu: 'Acil çözüm talebimizi ilettik' - Son Dakika Ekonomi


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