Safran Yetiştiriciliği İçin Yeni Proje - Son Dakika
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Safran Yetiştiriciliği İçin Yeni Proje

Safran Yetiştiriciliği İçin Yeni Proje
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Safranbolu'da safranın korunması ve üretimini artırmak için 7 AR-GE projesi başlatıldı.

"Dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen Safranbolu safranın toprak altı zararlılardan korunması ve üretiminin artırılması için 7 adet AR-GE projesi geliştirildi.

Boya, gıda, ilaç ve kozmetik gibi birçok alanda kullanılan ve Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile özdeşleşen safran bitkisinin korunması, üretiminin artırılması için geliştirilen "Kontrollü Koşullarda Bilimle Yeşeren Safran Yetiştiriciliği" projesi, hayata geçirildi.

Safran soğanını köstebek, kör fare, fare ve manas kurdundan korumak amacıyla toprak altı tel kafes yöntemi kullanılırken; alüvyal, orman, karışık, malçlama ve kendi tarlalarındaki toprak türleriyle de safran rekoltesinin artırılması hedefleniyor.

"Sonuçlarını 2 yıl içerisinde göreceğiz"

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, toprak altı zararlılarının safran yumrusu ve çiçeği verimini yüzde 40 oranında düşürdüğünü belirtti. Projenin sonuçlarının 2 yıl içerisinde göreceklerini vurgulayan Yılmaz, "Yaklaşık 10 yılı geçkindir bu alanda safran üretmekteyiz. Bu sene değişik AR-GE çalışmaları yaptık. Özellikle toprak altı zararlılardan safranlarımızı korumak için tabana çelik tel kafes örterek bir deneme yapıyoruz. 2 yıl sonra bunun sonuçlarını göreceğiz" dedi.

Bunların safrana çok fazla zararı olduğunu aktaran Yılmaz, "Toprak altından gelen kör fare, normal köstebek, normal fare, işte manas kurdu zararlarından korumak için bu denemeyi yaptık. Bunların safrana oldukça çok fazla zararı var. Çünkü çok hızlı üreyebilen, yavrulayabilen canlılar bunlar. Önlemini almazsak tabii ki en az yüzde 30-40 safran yumrusu ve çiçeği verimini düşürüyor" diye konuştu.

7 çeşit bir uygulama yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İşte malç yöntemiyle, malçlama yöntemi, taban örtüsü artık bir tanesinin üzerine. Bir tanesi tamamen orman toprağıyla beraber bir uygulama yaptı. Bir tanesi alüminyumlu topraklı uygulama yaptı. Klasik yöntemle, solucan gübresiyle buna benzer 7 çeşit bir uygulama yaptık bu yıl. İnşallah bunların sonuçlarını ekim ve kasım ayındaki hem çiçek hem de 2 yıl sonraki veriminde göreceğiz."

Ziraat mühendisi Mine Yılmaz ise safranın emeği ve işçiliğinin çok fazla olduğunu vurguladı. Bunun safran yetiştiriciliğinin sürdürülebilmesi için bir çalışma olduğunu aktaran Yılmaz, "Bu uygulama ile safran yumrusunun ve çiçeğinin kalitesini artırmak istiyoruz. Farklı toprak şartlarında ve gübrelemede hangi sonuçları alacağımız görmek için yaptığımız çalışmadır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Safranbolu, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Safran Yetiştiriciliği İçin Yeni Proje - Son Dakika

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