Safranda erken üretim için örtü sistemi kullanılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Safranda erken üretim için örtü sistemi kullanılıyor

Safranda erken üretim için örtü sistemi kullanılıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, dünyanın en pahalı baharatı olan safranda erken üretim alabilmek amacıyla örtü sistemi kullanılmaya başlandı. Üreticiler, safran soğanlarını örtüyle kapatarak, kurak havadan etkilenmelerini önlemek ve verimli üretim sağlamak için farklı yöntemler deniyor.

22.08.2024 20:37
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Örtü sistemi "Dünyanın en pahalı baharatı" safranda erken üretimi sağlayacak

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olan safranda erken üretim alabilmek amacıyla örtü sistemi kullanılmaya başlandı.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işaretle tescillenen 'milli bitki' safranın kurak havadan etkilenmesini önlemek ve verimli üretim alınabilmesi sağlamak için üreticiler farklı yöntemler denemeye başladı.

Yukarı Çiftlik Köyünde üretim yapan İsmail Yılmaz, 10 dönün alana ektiği safran soğanlarının üzerlerini örtü sistemiyle kapattı. Bu sistemle ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen safrandan erken çiçek elde edilmesi planlanıyor.

Sistemle alakalı bilgi veren Yılmaz, "Bu sene safranın üretiminde değişik bir yöntem uyguladık. Sıcak zamanlarda, sıcak mevsimlerde soğanların üzerini örtüyle örttük. Amacımız aşırı güneşten korumak, soğanın çimlenmesini daha hızlandırmak. Eylül ayında çok yağmur alamazsak toprak tamamen kuruyor ve çiçeklenme gecikiyor. Onun için böyle birşey denedik" dedi.

Yılmaz, örtü sistemiyle daha erken üretim elde edeceklerini söyledi.

"Bu sene bu ilk deneme olacak" diyen Yılmaz, "Sonuçlarını göreceğiz. Soğanların tamamı verimli olamayabiliyor sıcaktan etkilendiği için. Toprak altındaki yüksekte kalan soğanların çiçek açmadığını gördük geçen yıl. Toprak altında daha derinde olanlar fazla çiçek açtılar. Hem toprak üzerinde kenarda kalan soğanları korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 10 dönüm alanın tamamını örteceklerini kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Safranda erken üretim için örtü sistemi kullanılıyor - Son Dakika

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