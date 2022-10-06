"Sağlık alanında klinik sayısının artması kaliteyi düşürüyor" - Son Dakika
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"Sağlık alanında klinik sayısının artması kaliteyi düşürüyor"

06.10.2022 15:29
"Sağlık alanında klinik sayısının artması kaliteyi düşürüyor"

Türkiye'de sağlık alanında son dönemde artan çalışmalar, hijyen ve kalitesiz işlem risklerini de beraberinde getiriyor.

Türkiye'de sağlık alanında son dönemde artan çalışmalar, hijyen ve kalitesiz işlem risklerini de beraberinde getiriyor. Sektör temsilcileri 'kalite' konusuna dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, 'merdiven altı' kliniklere karşı uyardı.

Türkiye, sağlık turizminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Başarılı operasyon oranı, jeopolitik konumu gereği, sağlık turizmi büyüme ivmesi katlanarak artan bir durum haline geldi. 2022'nin ilk altı ayında 586 bin 754 kişi sağlık turizmi için Türkiye'ye geldi. Elde edilen gelir ise 768 milyon 424 bin dolara ulaştı.

"İşlem kalitesini ve hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmalıyız"

Türkiye Dental kurucu ortaklarından Gökhan Oskay, sağlık turizminin döviz getirisinin yanında bir takım riskleri de bünyesinde barındırdığını söyledi. Oskay, temel risklerden biri olarak çok fazla yeni klinik ve hastanenin faaliyete başlamasını göstererek "Yeni açılan klinikler ve hastanelerin sürekli hastaları kapmak için bir yarış içindeymiş gibi fiyat düşürmeye çalışmaları hem kar oranını azaltıyor, hem de işlem kalitesi riske sürüklüyor.

Fiyat performans oranı verilen hizmeti ve memnuniyet oranını doğrudan etkiliyor. Unutmamalıyız ki sağlık turizminde ki bu ivmelenmenin devam etmesi için işlem kalitesini ve hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmalıyız" dedi.

Oskay, "Ayrıca Sağlık ve Kültür Turizm Bakanlıkları ile herhangi bir ilgisi olmayan ve herhangi bir yetki belgesi bulunmayan amiane tabir ile merdiven altı yerlerde yapılan işlemler hastalarda büyük mağduriyetlere yol açmaktadır. Tüm bunların sonucunda sektörün geleceğini riske atmamak adına kontrolü ve doğru tedavi planlamaları ile bu süreçler yönetilmelidir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Sağlık alanında klinik sayısının artması kaliteyi düşürüyor' - Son Dakika

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