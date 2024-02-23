Sağlık Bakanlığı'nın Karabük'te 38 sürekli işçi alımı yapacağını duyurmasının ardından başlayan başvurular dolayısıyla Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğünde yoğunluk yaşanıyor.
Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde yapacağı 8 bin işçi alımı için Karabük'e 38 kontenjan ayrıldı. Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım, inşaat boyacısı, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi olarak alınacak işçiler için başvurular bugün itibariyle başladı.
e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayamayan vatandaşlar Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, "Sağlık Bakanlığımız Türkiye genelinde 8 bin sürekli işçi kadrosu ihtisas etti. Karabük ilimizde 38 kontenjan ayrılmıştır. Bu 38 kişilik kontenjanımızı 13 tanesi temizlik görevlisi, 20 tanesi güvenlik görevlisi, 3 tanesi klinik destek elemanı, 1 tanesi inşaat boyacısı ve 1 tane de bilgisayar arıza giderme elemanı olmaktadır. Başvurularımız 18-40yaş aralığındadır. Alo 170, internet e-şubemizden ve buralarda yoğunluktan yaşanacak problemler oluşursa da İŞKUR Şubemize bekliyoruz" dedi.
Bugün başlayan başvuruların 27 Şubat Salı Günü mesai bitiminde sona ereceğini hatırlatan Sarıçam, "Noter kurası 18 Mart'ta Sağlık Bakanlığı'nda olup ilan edilecektir. Başvuru yapan ve hak kazanacak olan bütün vatandaşlarımıza şimdiden tebrik ediyorum. Bu teveccühü bize gösteren Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza ve şehrimizin milletvekilleri ile valimize de vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KARABÜK
Son Dakika › Ekonomi › Sağlık Bakanlığı Karabük'te 38 işçi alımı için başvurular başladı - Son Dakika
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