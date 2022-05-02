Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç'ten Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç'ten Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

02.05.2022 09:28
Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç'ten Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, "İnanıyorum ki, birliğimizin ve dirliğimizin sembollerinden biri olan Ramazan Bayramı'yla millet olarak tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden aldığımız güç ve sorumlulukla sevgimizi, muhabbetimizi daha da güçlendirip pekiştireceğiz.

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, "İnanıyorum ki, birliğimizin ve dirliğimizin sembollerinden biri olan Ramazan Bayramı'yla millet olarak tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden aldığımız güç ve sorumlulukla sevgimizi, muhabbetimizi daha da güçlendirip pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Federasyonu açıklamasına göre, sağlık ve tıp çalışanları başta olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Raşit Dinç, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dinç, mesajında, şunları kaydetti:

"Rahmet, merhamet ve bereket ayı mübarek ramazan ayını geride bırakırken, milletçe sevgi, kardeşlik, huzur, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayramı daha birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Geçirmekte olduğumuz bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın sağlığı için fedakarca ve binbir seferberlikle çalışan tüm sağlık emekçilerimizin, hekimlerimizin, hemşirelerin, laborantların, hasta kabul personellerinin, ambulans şoförlerinin, aynı zamanda sağlık alanındaki üreticilerin, bilim insanlarımızın, mühendislerimizin ve tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Sağlık emekçilerinin özverili çalışmaları sayesinde tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 döneminde vatandaşların şifa bulup sağlıklarına kavuştuklarını aktaran Dinç, "Onlar sayesinde kurduğumuz bereketli iftar sofralarında sevdiklerimizle yeniden bir araya gelerek sağlık ve sevgi ile kucaklaşabildik. İnanıyorum ki, birliğimizin ve dirliğimizin sembollerinden biri olan Ramazan Bayramı'yla da millet olarak tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden aldığımız güç ve sorumlulukla sevgimizi, muhabbetimizi daha da güçlendirip pekiştireceğiz. Sağlık ve tıp çalışanları başta olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bayramınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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Ramazan Bayramı, İslam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç'ten Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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