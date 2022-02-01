Üye Girişi
Sağlık hizmetlerinde dijitalleşmede 3 Türk startup finalde - Son Dakika

Sağlık hizmetlerinde dijitalleşmede 3 Türk startup finalde

01.02.2022 11:01
Sağlık hizmetlerinde dijitalleşmede 3 Türk startup finalde

Avrupa ve Türkiye genelindeki yenilikçi dijital sağlık girişimlerini desteklemeye odaklanan HealthCare Lab'in ikinci yılında belirlene 9 finalistin arasında 3 Türk startup yer aldı.

Avrupa ve Türkiye genelindeki yenilikçi dijital sağlık girişimlerini desteklemeye odaklanan HealthCare Lab'in ikinci yılında belirlene 9 finalistin arasında 3 Türk startup yer aldı.

Sağlık sektörünün son yıllarda dijitalleşme, yapay zeka ve teletıp dönüşümüyle birlikte, yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini sağlamak üzere küresel bir ilaç şirketi tarafından Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT Health) iş birliğiyle başlatılan HealthCare Lab hızlandırma programı, finalistlerini belirledi. 16 Avrupa ülkesini kapsayan program kapsamında belirlenen 9 finalist arasında 3 Türk startup yer aldı.

Hassasiyetle seçilen bu 9 girişim, önümüzdeki 3 ay boyunca uzman mentorluğu ve koçluğu alacaklar. Nisan ayında ise kısa listeye kalan girişimler arasından 3 startup, sektördeki zorlukları ele alma noktasında potansiyelleri değerlendirildikten sonra kazanan olarak ilan edilecekler. Kazananlar hemsöz konusu küresel şirketteki programlarına devam edebilecek hem de HealthCare Lab'in kurucularıyla bir araya gelebilecekler. Program kapsamında kazanan 3 startup ayrıca 10 bin Euro tutarında hibe desteği alacak. Program kapsamında ilk 9'a girmeyi başaran Türk startuplar ELM Genomic, Vagustim Bioelectronic ve PONS olarak açıklandı.

HealthCare Lab hızlandırma programı, dijital sağlık startuplarının geleceğin büyük girişimlerine dönüşebilmesini sağlamak misyonuyla başlatılmış uluslararası bir program olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye'de girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve gençlere ilham vermek üzere 2014 yılında kurulan Türkiye Girişimcilik Vakfı ise programın Türkiye'deki lokal partneri. Kasım ayında aday başvurularını alan programda, yaklaşık üçte bir oranla en yüksek katılım Türkiye'den gelmişti. Yoğun ve titizlikle gerçekleştirilen bir seçim süreci ardından programa dahil edilen girişimciler belirlendi ve bu kapsamda 3'ü Türkiye'den olmak üzere programa 9 girişimci seçildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Yapay Zeka, Türkiye, İlaç, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sağlık hizmetlerinde dijitalleşmede 3 Türk startup finalde - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:57 Everton gece yarısı süper yıldızları kadrosuna kattı
10:56 Son Dakika! Bahçeli'den İngiliz büyükelçi ile yemek yiyen İmamoğlu'na tepki: Görüşmeden Dışişleri'nin haberi var mıydı?
10:56 Elektrik faturalarını düşürecek düzenleme yürürlüğe girdi
10:45 Kurye sektöründe eylemler dinmiyor! Şimdi sıra Yurtiçi Kargo'da
10:39 Okan Bayülgen şoförünün açtığı davayı kaybetti! Faiziyle ödeme yapacak
10:37 Kırk yıllık zevkimizden de olduk! Kahvenin kilosu 140 TL'ye kadar çıkınca talep azaldı
10:36 Eski Galatasaraylı Ribery'den futbolseverleri üzecek karar! Kramponlarını asıyor, futbolu bırakıyor
09:52 Onlar "iyi ki var" denilen insanlar: Bu kasabada her şey sokak hayvanları için!
09:54 Elazığlı döner ustasının hayatı Kolombiya'da değişti! 'Tako Rako Riko' sloganıyla ülke ülke geziyor
10:12 Hafriyat kamyonunun çarpmasıyla yola savruldular! 2 çocuk annesi sıkışarak hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 11:07:26. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık hizmetlerinde dijitalleşmede 3 Türk startup finalde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement