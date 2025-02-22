Sağlık-Sen\'den İdari İzin Tepkisi

Ekonomi

İstanbul Valiliği'nin yoğun kar yağışı nedeniyle 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı kararda sağlık çalışanlarının muaf tutulmasına tepki gösteren Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık teşkilatında görevli kadın çalışanların 8 yaş altı çocukları da bakıma muhtaç, onların da okulları kapalı, onlar da yalnız kalacak. Bu karar yeniden gözden geçirilmeli" dedi.

8 yaş altı çocuğu bulunan kadın sağlık çalışanlarının da idari izinli sayılması gerektiğini söyleyen Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, alınan karara tepki gösterdi. Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle yarın İstanbul'da okullar tatil edildi, bazı kamu çalışanları idari izinli sayıldı. Ancak sağlık profesyonelleri yine kapsam dışı bırakıldı. Biz pandemi döneminden alışkınız bu duruma. Her meslek grubunu sayıp sağlık çalışanı hariç denilen yazılara. Ancak, sağlık teşkilatında görevli kadın çalışanların 8 yaş altı çocukları da bakıma muhtaç, onların da okulları kapalı, onlar da yalnız kalacak. Bu karar yeniden gözden geçirilmeli." - ANKARA