Sagra OYAK ile pazar payını ikiye, ihracatını beşe katlayacak

OYAK Grubu Şirketleri bünyesine 2021 yılı Nisan ayında katılan Türkiye'nin önemli markalarından Sagra, gerçekleştirdiği üretim tesisindeki iyileştirmelerle yüzde 80 kapasite artışı sağladı. Şirket, tüketicilerin satış noktalarında ürünlere daha kolay ulaşabilmesini sağlamak için penetrasyonunu altı katına çıkardı.

Sagra, OYAK satın almasından sonra yeni yönetim ile birlikte ürün tedariği, Ar-Ge, fabrika ve üretim alanları modernizasyonu, satış ve pazarlama organizasyonu ile insan kaynağının yeniden kurularak, birçok sürecin yapılandırıldığı yeni bir döneme girdi. OYAK Gıda Tarım Hayvancılık Sektörü Şirketlerinden Sagra yönetimi basınla buluştu. OYAK Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı M. Levent Ortakçıer ve Sagra Genel Müdürü Erman Erol düzenlenen basın buluşmasında satın alma sonrası yapılan çalışmaları, plan ve hedefleri anlattı.

OYAK Gıda Tarım Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı M. Levent Ortakçıer, "Türkiye gıda ve tarım sektörünün 2023 yılında 150 milyar dolar büyüklük ve 40 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması bekleniyor. OYAK'ın da son beş yılda kurduğu altyapı, tecrübesi ve yenilikçi bakış açısı, bize sürdürülebilir büyüme ve çeşitlendirilmiş risk anlayışına uygun olan gıda ve tarım sektörünün öncü oyuncularından biri olma fırsatını sağlıyor" dedi.

Türkiye'nin fındık ve domates gibi ürünlerde lider olduğunu belirten Ortakçıer, "Sagra firmasını satın aldıktan sonra var gücümüzle çalıştık. Bundan sonraki amacımız tarım ile gıda arasındaki sinerjiyi blockchain teknolojisini kullanarak oluşturmak istiyoruz. Firmamız aslında Türkiye'de önemli bir değer, Türkiye dünyanın en büyük fındık üreticisi konumunda yer alıyor. Dünyadaki fındığın yüzde 65'i Türkiye'de üretiliyor. Bu fındığı biz ihraç ediyoruz. Her zaman yeni satın almalara açığız" dedi.

OYAK'ın gıda sektöründeki varlığının stratejik bir hamle olduğunu belirten Ortakçıer, "Genel Müdürümüz Süleyman Savaş Erdem'in öncülüğünde beş yıldır gıda ve tarım alanında dev adımlar atıyor, sadece bugünü değil bundan 30 yıl sonrasını düşünerek ilerliyoruz. Bu stratejinin sonuçlarından biri olarak tarım sektöründeki şirketimiz HEKTAŞ 2016 yılından bu yana net karını yüzde 521 oranında artırarak 180 milyon TL seviyesine ulaştırdı. Tohumla başlayan, bitkileri besleyip koruduğumuz, blockchain teknolojisi ile izlediğimiz, her aşamada çiftçimizin yanında olduğumuz tarladan sofraya zincirini oluşturma vizyonu ile Sagra'yı bünyemize kattık. Gıda ve tarım alanlarındaki yeteneklerimiz, yenilikçi bakış açımız, entegre iş modelimizle sektörün oyun kurucularından olacağız" diye konuştu.

Ortakçıer, "Fındık deyince akla gelen Sagra'nın yurtiçi ve yurtdışı pazar payını büyütmeyi, sağlıklı, katkısız, katma değeri yüksek ürünlere ek olarak fındık ihracatını da bu ürünlerle doğru orantılı artırmayı planlıyoruz. Bunları yaparken blokchain gibi teknolojileri kullanarak uzaktan izleme, ürün besleme ve kontrollü büyütme konularındaki bilgi birikimimizle çiftçilerimize de destek olacağız" dedi.

"İki yılda 8 katına çıkacağız"

OYAK Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı Ortakçıer, Sagra satın alındığı dönemde cirosunun 250 milyon TL civarında olduğunu belirterek, "OYAK olarak bu satın almayla ciro anlamında önemli bir atılım öngörüyorduk. Bu yıl bunun sonuçlarını da görmeye başladık, iki katına çıkardık. Gelecek yıl bu ciroyu 4 satına, 2 yıl içerisinde ise 8 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Sagra'nın cirosunun 2 yıl sonra 2 milyar TL'ye yükseleceğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

Sagra Genel Müdürü Erman Erol ise değişimi yansıtan yeni kurumsal logosu ile tüketiciyle buluşan Sagra'daki dönüşümü anlattı. "Fındığın hikayesini yeniden yazıyoruz" diyerek söze başlayan Erman, fındığın anavatanı Ordu'dan 65 ülkeye uzanan yolculuğun yepyeni bir heyecanla sürdüğünü söyledi. OYAK satın almasından sonra üretim tesisindeki iyileştirmelerle yüzde 80 kapasite artışı, yüzde 15 ek istihdam sağlandığını belirten Erol, şöyle konuştu:

"Firmada gereken geliştirmeleri 4 ana başlık altında ele aldık. Üretim hattına ve fabrikaya odaklandık. Burada çok kapsamlı bir bakım yaptık. Bu bakım sayesinde fabrikanın üretim verimliliğini yüzde 80 seviyelerine kadar arttırdık. Fındığı Doğu Karadeniz'den tedarik ediyor hem yerel halka hem çiftçiye dokunuyoruz. Dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini ülkemiz karşılıyor. Bir yandan benzersiz lezzetleri üretip bir yandan da ihracatı artırmaya odaklandık. Sagra olarak Türk fındığını dünya ile buluşturan köprü olacağız. Yurt içi pazar payımızı önümüzdeki altı ay içinde ikiye katlamayı hedefliyoruz. İhracatımızı da beş kat artırarak dünyadaki 130 milyar dolarlık çikolata pazarından pay almayı istiyoruz. Bunu yapabilmek içinde OYAK Gıda Tarım Sektörü Şirketlerinin sinerjisi ile tedarik zinciri, satış ve pazarlama ağımız kuruldu. Son tüketiciye ulaşmak için yeniden yapılandık, aktif ve deneyimli bir organizasyon olarak yola devam ediyoruz".

Fındığın hikayesini yeniden yazdıklarını söyleyen Erol, önemli ürünlerine ilave yeni ürünlerin de yolda olduğunu söyledi. Erol, "Tadelle'yi dünya pazarında güçlü oyuncular arasında yer alacak bir marka yapmak istiyoruz. Aynı zamanda bu süreçte Türk fındığını dünya ile buluşturan bir köprü görevi göreceğiz" diye konuştu.

"Yeni kategori ve ürünler geliyor"

Türkiye pazarında genişlemeyi önceliklendirdiklerini anlatan Erman Erol, iki ay gibi kısa bir sürede penetrasyonu altı kat artırdıklarını söyledi. Erol, "Türkiye'de kişi başı çikolata tüketimi yaklaşık 3,1 kilo. Ancak çikolata kaplamalı ürünler pazarında ciro bazında yüzde 20 büyüme var. Satış noktalarında genişleme yurt içi pazar payımızı büyütecek" dedi. Erol sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ordu'nun ve Doğu Karadeniz'in özel, en iyi fındıkları kullanılıyor. Özel kavurma teknolojisiyle fındığın besin değeri ve aroması korunur. Şirketin ürünlerinde doğala özdeş değil doğal vanilya aroması, glikoz, fruktoz şurubu değil pancar şekeri kullanılır. Bu özelliklerimizle ve yeni ürünlerimizle iddiamızı ortaya koyuyoruz. Şirket, önümüzdeki ilk üç ayda bu özel üretim fındıkların ana bileşeni olduğu draje markası Gol ve çeşitleriyle son tüketiciyle buluşacak. 'Doğallık ve kalite' konseptini sahiplenen Sarelle ise özel Sagra fındıklarına borçlu olduğu benzersiz lezzeti ile tarzı, yaşı, mesleği, beğenisi fark etmeksizin tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edecek, sürme çikolata grubunda fındığın ön planda olduğu sürpriz lezzetler ile de kategorinin öncüsü olmayı sürdürecek."

Erol, "Bar kategorisinde yer alan ürünler genellikle içinde karamel, bisküvi gibi diğer çeşitleri barındırıyor ve sadece üzerinde çikolata kaplama var. Bu da yaklaşık yüzde 35'lere denk geliyor. Gelecek yıl Türkiye nüfusunun 3 katı kadar Tadelle üretmeyi hedefliyoruz. Tadelle, bar kategorisinde yüzde 100 çikolata ve fındıktan oluşan bir ürün. Tadelle'yi dünyada kendi kategorisinde pazar lideri yapmak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL