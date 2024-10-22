SAHA EXPO'da Türk Savunma Sanayisinin Gücü - Son Dakika
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Ekonomi

SAHA EXPO'da Türk Savunma Sanayisinin Gücü

SAHA EXPO\'da Türk Savunma Sanayisinin Gücü

CANiK ve SYS Grup, SAHA EXPO'da uluslararası iş birlikleri ve yeni projeler için görüşmeler gerçekleştirdi.

22.10.2024 13:00
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CANiK'in bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli savunma sanayisi organizasyonlarından biri haline gelen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na yurt içinden ve dışından çok sayıda ihtiyaç makamı ve şirketle yeni iş birliklerine yönelik adımlar attı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) kapılarını açtı. Türk savunma sanayisinin gücünü yurt içinde ve dışında başarıyla ortaya koyan CANiK ve bağlı bulunduğu SYS (Samsun Yurt Savunma) Grup şirketleri, fuara 574 metrekarelik alanda güçlü bir katılım sağladı.

Grup şirketleri CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS, fuarda son teknoloji ürünlerini sergileyerek, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla yüksek nitelikli üretim faaliyetlerinin sonuçlarını buluşturdu. Yurt içinden ve dışından çok sayıda ihtiyaç makamı ve şirketle fuarda iş birliği görüşmeleri gerçekleştiren SYS Grup şirketleri, yeni ihracat fırsatlarının alt yapısını oluşturdu.

Platform üreticisi ve entegratör firmalarla bir araya gelen SYS Grup şirketleri, kendi sınıflarındaki özgün ve etkin kule ve silah sistemleriyle yeni projeler için yoğun ilgi gördü.

AEI Systems'in, kara, hava ve deniz platformlarında kullanılabilen gelişmiş silah sistemlerini bu görüşmelerde öne çıkan konular arasında yer aldı. Düşük geri tepmeli 30x113 mm orta kalibre top VENOM LR'nin farklı platformlara entegrasyonuna yönelik adımlar atıldı. UNIROBOTICS'in modern muharebe alanındaki ihtiyaçları karşılayan TRAKON Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri için de çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi.

Fuar kapsamında, ağır makineli tüfekler için üretilen katma değerli aksesuarlar Türkiye'de ilk kez tanıtıldı. Ağır makinalı silah susturucu ve MECANIK MO X Large optiği fuarda sergilendi. Hafif silah ürün grubunda kısa süre önce METE MC9 serisinin yeni versiyonlarını duyuran CANiK, MC9 L ve MC9 LS modellerini bu kez Türkiye'de vitrine çıkardı. SYS Grup şirketleri, dünyada savunma sanayi bütçelerinin ve güvenilir tedarikçilere olan ihtiyacın arttığı bir ortamda Türk savunma sanayisinin başarılı bir temsilcisi olarak SAHA EXPO'da ilgi odağı oldu.

"Savunma sanayinin öncüleri arasındaki rolümüzü sürdürmeye kararlıyız"

SAHA EXPO'da açıklama yapan SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Türk savunma sanayisinin geldiği noktanın gurur verici bir yansımasını SAHA EXPO'da bir kez daha gözlemleme fırsatı bulduk. CANiK ve bağlı bulunduğu SYS Grup olarak, standımızda en son teknoloji ürünlerimizi sergileyerek, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla bir araya geldik. Özellikle AEI Systems ve UNIROBOTICS ile birlikte, kara, hava ve deniz platformlarına entegre edilebilecek yenilikçi sistemlerimiz büyük ilgi gördü. Yılın son çeyreğine girerken, 2024 yılı başında koyduğumuz ihracat ve satış hedeflerine ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. SAHA EXPO, 2025 hedeflerimize giden yolda önemli bir durak niteliğindedir. Ayrıca, Türkiye'nin 2024 yılı savunma sanayi ihracatı hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. SYS Grup olarak, savunma sanayinin öncüleri arasındaki rolümüzü sürdürmeye kararlıyız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Havacılık, istanbul, İhracat, Ekonomi, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SAHA EXPO'da Türk Savunma Sanayisinin Gücü - Son Dakika

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