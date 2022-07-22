Çalışmalar sırasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesiyle ilgili herhangi bir sorun öngörülmüyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ 'nin duyurusuna göre, boru hattında 14-28 Ağustos arasında gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Türkgözü giriş noktasından ulusal iletim şebekesine 14 gün boyunca doğal gaz teslimatı yapılamayacak.

Kaynak: AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Şahdeniz-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda bakım çalışması - Son Dakika

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