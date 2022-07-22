Şahdeniz-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda bakım çalışması - Son Dakika
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Şahdeniz-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda bakım çalışması

22.07.2022 13:24
Şahdeniz-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda bakım çalışması

Şahdeniz-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda 14-28 Ağustos'ta planlı bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Şahdeniz- Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda 14-28 Ağustos'ta planlı bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin duyurusuna göre, boru hattında 14-28 Ağustos arasında gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Türkgözü giriş noktasından ulusal iletim şebekesine 14 gün boyunca doğal gaz teslimatı yapılamayacak.

Çalışmalar sırasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesiyle ilgili herhangi bir sorun öngörülmüyor.

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Kaynak: AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şahdeniz-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda bakım çalışması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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