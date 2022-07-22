Şahdeniz- Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda 14-28 Ağustos'ta planlı bakım ve onarım çalışması yapılacak.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin duyurusuna göre, boru hattında 14-28 Ağustos arasında gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Türkgözü giriş noktasından ulusal iletim şebekesine 14 gün boyunca doğal gaz teslimatı yapılamayacak.
Çalışmalar sırasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesiyle ilgili herhangi bir sorun öngörülmüyor.
Son Dakika › Ekonomi › Şahdeniz-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda bakım çalışması - Son Dakika