sahibinden.com Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Ekonomi

sahibinden.com, 2023 yılına ait sürdürülebilirlik stratejisini, yürüttüğü faaliyetler ve hedefleri ile performansını, kapsamlı şekilde hazırlanan ilk sürdürülebilirlik raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com raporla daha iyi bir gelecek için üstlendiği misyonu ve sürdürülebilirlik alanında attığı adımları açıkladı. Buna göre şirket, 2025 yılı itibarıyla karbon nötr hale gelecek.

"sahibinden.com Sürdürülebilirlik Raporu", Küresel Raporlama Girişimi - Global Reporting Initiative (GRI) Evrensel Standartlar 2021'le uyumlu bir şekilde, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları referans alınarak hazırlandı.

Rapor, sahibinden.com'un çevresel etkilerini azaltma yolunda hayata geçirdiği uygulamaların yanında, ikinci elin ekonomiye yeniden kazandırılmasına hizmet eden iş modeli sayesinde döngüsel ekonomiye sağladığı katkıları ve yine sürdürülebilirlik esasları çerçevesinde, çeşitlilik, kapsayıcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi değerleri esas alan çalışmalarını somut verilerle detaylı şekilde ortaya koyuyor.

Şirketin daha iyi bir gelecek için "Geleceği Sahiplen" anlayışı üzerine kurduğu sürdürülebilirlik stratejisini, değer zincirinde yer alan kullanıcıları, çalışanları, toplum ve iş ortaklarıyla birlikte ele alıyor.

sahibinden.com'un kurumsal değerleri, etki alanları, öncelikli stratejik konuları ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde belirlenen Sürdürülebilirlik Stratejisi "Geleceği Sahiplen" yaklaşımı çatısı altında, "Dünyayı Sahiplen", "Dönüşümü Sahiplen" ve "Eşitliği Sahiplen" başlıklarında üç alana odaklanıyor.

"Bu alanda ilk raporumuzu duyurmak bizim için gurur verici"

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, geliştirdikleri teknolojik altyapı ve yarattıkları iş modeliyle sektörlerinde öncü olduklarını kaydetti.

İş modellerinin kendilerine sürdürülebilirlik konusunda somut adımlar atmak için ayrı bir sorumluluk da yüklediğini belirten Ertaş, "Bu alanda ilk raporumuzu duyurmak bizim için gurur verici. Önümüzdeki yıl kuruluşumuzun 25'inci yılını kutlayacağız. Kurulduğumuz günden beri katkı sağladığımız sürdürülebilirlik alanında önümüzdeki yıllarda da çalışmalarımız devam edecek, taahhütlerimize bağlı kalarak, çevresel etkilerimizi azaltmaya ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere aralıksız çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

sahibinden.com İnsan ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker de şirketin çevresel etkisini azaltma, toplumsal fayda sağlama ve kurumsal yönetim standartlarını iyileştirme konularında kaydettiği ilerlemeleri bütüncül bir raporla kamuoyuyla paylaştıklarını aktardı.

Peker, "Sürdürülebilirlik Komitemizin uzun süren titiz çalışmaları doğrultusunda, bizim için büyük bir onur ve mutluluk vesilesi olan sahibinden.com Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladık. Bu raporun sektörümüze örnek teşkil ederken, çalışanlarımız, kullanıcılarımız ve toplum nezdinde değer yaratmasını diliyoruz." ifadelesini kullandı.