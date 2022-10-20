Sahil Güvenlik Komutanlığına ilk "Bayraktar TB2" teslimatı yapıldı - Son Dakika
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Sahil Güvenlik Komutanlığına ilk "Bayraktar TB2" teslimatı yapıldı

20.10.2022 11:16
Sahil Güvenlik Komutanlığına ilk "Bayraktar TB2" teslimatı yapıldı

Milli insansız hava aracı Bayraktar TB2, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine ilk kez girdi.

Milli insansız hava aracı Bayraktar TB2, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine ilk kez girdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizi milli sistemlerle donatmaya devam ediyoruz. 6 adet Bayraktar TB2 İHA'mızı, 6 adet yerli CATS kamerayla Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teslim ettik. Böylece TB2'ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine de ilk kez girmiş oldu." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, İnsansız Hava Aracı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sahil Güvenlik Komutanlığına ilk 'Bayraktar TB2' teslimatı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahil Güvenlik Komutanlığına ilk "Bayraktar TB2" teslimatı yapıldı - Son Dakika
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