Şahinbey Belediyesinden çiftçilere 10 milyon liralık fide desteği

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere 10 milyon liralık fide desteği verilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği, Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere 10 milyon liralık fide desteği verilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediyesinin yıllardır çiftçilere destek verdiğini belirtti.

Küresel bir salgınla karşı karşıya olduklarını, bunun özellikle gıda üzerinde önemli etkileri olduğunu aktaran Vali Gül, "Bu dönemde bir metrekare bahçenin dahi boş kalmaması gerekiyor. Bunun da oluşabilmesi için çiftçinin desteklenmesi gerekiyor. Biz aynı zamanda gastronomi kentiyiz. Üretilen sebzelerin hepsi gelen ziyaretçilerimiz başta olmak üzere ticari anlamda da kullanılıyor. Verilen bu destekle çiftçilerimiz hem kendi ihtiyaçlarını karşılayacak hem de bu ürünleri satmak istediklerinde ticari anlamada kazanç sağlayacaklardır. " ifadelerini kullandı.

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ise projenin sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Şahinbey Belediyesinin 5 yıldır çiftçilere vermiş olduğu destekler içerisine fide desteği geçtiğimiz yıl dahil edildi. Bu anlamda il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz daha öncesinde verilecek bu desteğin fizibilite çalışmalarını yaptılar. Hangi ürünün bölge coğrafyasına daha uygun olduğunu analiz ederek ürünleri temin ettiler. Bu nedenle geçen yılki fidelerde çok ciddi bir verim artışı oldu. Elde edilen tüm ürünler şehrimizin her yerinde satışa sunuldu. Ciddi anlamda bizler de olumlu geri dönüşler aldık. Bu noktada bu desteğin sürdürülebilir hale gelmesinde katkısı olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise çiftçilerin yükünü hafifletmek ve üretimi arttırmak adına desteklerin sürdüğünü vurguladı.

Belediye olarak geçen yıl da çiftçilere fide desteğinde bulunduklarını hatırlatan Tahmazoğlu, şunları söyledi:

"Bu desteğimizi bu yıl da sürdürerek çiftçilerimize 10 milyon liralık fide desteğinde bulunacağız. Geçtiğimiz yıl domates, salatalık, biber, patlıcan, kavun fidesi dağıtmıştık bu yıl bunlara karpuz fidesini de ekledik. Bunlar vatandaşlarımızın en çok tükettiği ürünler. Biz bu ürünleri hem yerli tohumdan hem de bu işin uzman kişilere ve kuruluşlara yaptırıyoruz. Toptan aldığımız için de fiyat olarak daha uyguna alıyoruz. Çiftçilerimiz geçtiğimiz yıl bu ürünleri deneyerek çok memnun kaldılar. İmzaladığımız protokolle çiftçilerimize 10 milyon TL'lik destek sağlamış olacağız."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ise verilen fide desteğiyle çiftçilerin önemli bir yükünün hafifletildiğini ifade etti.