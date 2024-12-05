Sahte Dolar Tedirginliği Altına Yöneltti - Son Dakika
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Ekonomi

Sahte Dolar Tedirginliği Altına Yöneltti

Sahte Dolar Tedirginliği Altına Yöneltti

Yurt dışında basılan sahte dolarlardan korkan vatandaşlar, yatırımlarını altına yöneltiyor.

05.12.2024 15:36
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Yurt dışında basılan sahte dolarların Türkiye'de piyasada görülmesi tedirginlik oluşturuyor. Sahte olma tehlikesinden dolayı 50 ve 100 dolarlık banknotların alımları durdurulurken, sahte dolardan korkan vatandaşların yatırım yönü altın oluyor.

Türkiye geneline sahte dolar yayıldığı iddiaları Konya'da da vatandaşların altına rağbetini arttırdı. Yurt dışında basılan sahte dolarların Türkiye'de piyasaya sürülmesi piyasalarda tedirginlik oluşturmaya devam ederken, uzmanlar bu sürecin geliştirilen programlarla engelleneceğine dikkat çekiyor.

"Makinelere yeni programlar yüklenince eski düzene dönülecek"

Sahte döviz konusunda sorunun para sayma makineleri ve ATM'lerde olduğuna dikkat çeken Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, "Sorun sahte dolar olmasında değil. Sahte dolarlar yıllardır var. Bütün dünya paralarında olduğu gibi hep oldu hep olacak. Sorun esas bizim para sayma makinelerimizde ve ATM'lerde. Öyle gerçekçi sahte bir dolar yapmışlar ki, hem ATM'lerden geçiyor, hem bizim para sayma makinelerinden geçiyor. Böyle olunca döviz bürolarının ve bankaların tedirginliği makinelerden geçerse sahte dolar ne olacağı endişesi var. Bu yüzden özellikle 50 doların alımı durduruldu. Bir de biliyorsunuz 2 çeşit 100 dolar var. Biri eski tip biri yeni tip. Yeni tiplerde çok nadir, görülmüyor. O belli oluyor zaten ama eski beyaz dolar dediğimiz 100 dolarlarda sorun çok fazla. Makinenin sahte tarayıcılarından geçiyor. Bu böyle olunca herkes endişe içinde. Bu nasıl çözülecek dersek; kullandığımız makinelere yeni programlar yükleninceye kadar dolar alımını hem bankalar hem döviz büroları kesti. Makinelere yeni programlar yüklenince eski düzene dönülecek ve alım ya da satım devam edecek" dedi.

"Yatırımcı artık dolar almaktan endişe ediyor, korkuyor, böyle olunca da altına bir yönelme oldu.

Sahte dövizdeki tedirginliğin vatandaşa yansıdığını aktaran Başkan Yusuf Yaşar, "Vatandaşların tepkisine bakacak olursak daha önce almışsa tedirgin olmaya başladı. 'Ben bunu nasıl satacağım, elimde kaldı mı' gibi düşünceler oldu. Çözülecek ama süre istiyor bu çözüm. 1 hafta 10 gün, 15 güne yeni güncellemeler, makineler yapıldıktan sonra normal yoluna devam edecek. Sahte dolar endişesi vatandaşlarımız bunu hemen hemen hepsinin sahte olduğunu falan düşünmeye başladı. Aslında öyle bir şey yok. Yatırımcı artık dolar almaktan endişe ediyor, korkuyor, böyle olunca da altına bir yönelme oldu. Önümüzdeki günlerde bu ne olur bilmiyorum ama rayına oturur, bu böyle gitmez. Önceki gün bir müşterim aradı 'Elimde 20 bin dolar var. Eski tip, bunu satmam lazım, ne yapayım' dedi. Beklemekten başka şu anlık bir çare yok" ifadelerini kullandı.

Yatırımını sürekli altın yönünde tercih eden Mustafa Tok, "Dolarların sahteliği ile ilgili çıkan haberlerden sonra biz de illaki tedirgin olduk. Tabii yıllardır olduğu gibi olmazsa olmaz yatırım aracı bana göre altın. Altın hiçbir şekilde değerini kaybetmeyecek ve her zaman değer kazanacak bir yatırım. Altın bizim kendi birim yatırımımız ama döviz o şekilde değil. Altın her zaman en güzelidir" dedi.

Zaman zaman yatırım yaptığını anlatan Muzaffer Yılmaz da, "Doları her yerde hayatına katamazsın ama altın her zaman hayatında olacak diye düşünüyorum. Yatırımımız direkt altına oluyor. Benim düşüncem altın daha sağlam bir kaynak" ifadelerini kullandı.

Muharrem Dölek ise "Bir müşterimden 1 ay önce dolar aldım, o zamandan beri cebimde gezdiriyorum kimse almıyor. Benim yatırımım kesinlikle altına oluyor" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sahte Dolar Tedirginliği Altına Yöneltti - Son Dakika

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