Çorak araziler belediye başkanının girişimiyle yeniden üretime kazandırıldı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde tarım yapılmayan çorak araziler Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal'ın girişimi ile üretime kazandırıldı. Buğday üretimi bu yıl yaklaşık 250 dönüme çıkarılırken, hasattan elde edilecek buğday ile belediye fırınında ekmek üretimi yapılarak vatandaşa ekmek 12,5 TL'den satışa sunuluyor.

Saimbeyli Belediyesi, ilçenin zorlu coğrafyasındaki atıl arazilerini ilk kez üretime kazandırarak ektiği buğdayı bu yıl 250 dönüm alana ulaştırdı. Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal 'üreten belediyecilik' anlayışıyla yürüttüğü proje çerçevesinde bu yıl iklim şartlarının da elverişli geçmesiyle yaklaşık 100 ton buğday rekoltesi beklediklerini kaydederek arazilerde incelemelerde bulundu.

Üretilen buğdayın belediyeye ait tesiste una dönüştürülerek ekmek üretiminde kullanılacağını belirten Başkan Dal, ilçede ekmeğin 12,5 TL'den satılmaya devam edeceğini söyledi.

Geçen yıl olumsuz hava şartlarına rağmen üretimin başarılı olduğunu ifade eden Dal, "İlk etapta yaklaşık 60 dönümlük alanda üretim yaptık. Bu yıl üretim alanımızı 250 dönümün üzerine çıkardık. Hava şartları oldukça iyi geçti. Yaklaşık 100 ton buğday hasadı bekliyoruz. Elde edeceğimiz buğdayı kendi tesislerimizde işleyerek vatandaşımıza uygun fiyatlı ekmek sunmaya devam edeceğiz. Bölgemizde ekmek 18 TL'ye satılırken belediye ekmek fabrikamızda 12,5 TL'den satış yapıyoruz. Buradaki amacımız ticaret yapmak değil, vatandaşımıza hizmet etmek" dedi.

Üretimin belediye bütçesine de önemli katkı sağlayacağını ifade eden Dal, hasat sayesinde yaklaşık 15 milyon TL'lik kaynağın belediye kasasında kalacağını belirterek, kırsal belediyelerde tarımsal üretimin ekonomik açıdan önemli bir model oluşturduğunu dile getirdi.

Yaklaşık bin 600 rakımdaki Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ve yıllarca kullanılmayan arazilerin bugün buğday tarlasına dönüştüğünü belirten çiftçi Hüseyin Bulanık ise, "Buralar uzun yıllar boş kalan arazilerdi. Şimdi üretime kazandırılması bizleri mutlu ediyor. Atıl arazilerin değerlendirilmesi hem ilçemiz hem de üretim açısından önemli" diye konuştu. - ADANA