Çorak araziler belediye başkanının girişimiyle yeniden üretime kazandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorak araziler belediye başkanının girişimiyle yeniden üretime kazandırıldı

Çorak araziler belediye başkanının girişimiyle yeniden üretime kazandırıldı
20.07.2026 09:55  Güncelleme: 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Saimbeyli'de tarım yapılmayan çorak araziler belediye tarafından üretime kazandırıldı. 250 dönümde buğday ekimi yapılırken, hasattan elde edilecek buğdayla belediye fırınında ekmek üretilerek vatandaşa 12,5 TL'den satılacak. Belediye başkanı, bu yıl 100 ton rekolte beklediklerini ve projenin bütçeye 15 milyon TL katkı sağlayacağını belirtti.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde tarım yapılmayan çorak araziler Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal'ın girişimi ile üretime kazandırıldı. Buğday üretimi bu yıl yaklaşık 250 dönüme çıkarılırken, hasattan elde edilecek buğday ile belediye fırınında ekmek üretimi yapılarak vatandaşa ekmek 12,5 TL'den satışa sunuluyor.

Saimbeyli Belediyesi, ilçenin zorlu coğrafyasındaki atıl arazilerini ilk kez üretime kazandırarak ektiği buğdayı bu yıl 250 dönüm alana ulaştırdı. Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal 'üreten belediyecilik' anlayışıyla yürüttüğü proje çerçevesinde bu yıl iklim şartlarının da elverişli geçmesiyle yaklaşık 100 ton buğday rekoltesi beklediklerini kaydederek arazilerde incelemelerde bulundu.

Üretilen buğdayın belediyeye ait tesiste una dönüştürülerek ekmek üretiminde kullanılacağını belirten Başkan Dal, ilçede ekmeğin 12,5 TL'den satılmaya devam edeceğini söyledi.

Geçen yıl olumsuz hava şartlarına rağmen üretimin başarılı olduğunu ifade eden Dal, "İlk etapta yaklaşık 60 dönümlük alanda üretim yaptık. Bu yıl üretim alanımızı 250 dönümün üzerine çıkardık. Hava şartları oldukça iyi geçti. Yaklaşık 100 ton buğday hasadı bekliyoruz. Elde edeceğimiz buğdayı kendi tesislerimizde işleyerek vatandaşımıza uygun fiyatlı ekmek sunmaya devam edeceğiz. Bölgemizde ekmek 18 TL'ye satılırken belediye ekmek fabrikamızda 12,5 TL'den satış yapıyoruz. Buradaki amacımız ticaret yapmak değil, vatandaşımıza hizmet etmek" dedi.

Üretimin belediye bütçesine de önemli katkı sağlayacağını ifade eden Dal, hasat sayesinde yaklaşık 15 milyon TL'lik kaynağın belediye kasasında kalacağını belirterek, kırsal belediyelerde tarımsal üretimin ekonomik açıdan önemli bir model oluşturduğunu dile getirdi.

Yaklaşık bin 600 rakımdaki Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ve yıllarca kullanılmayan arazilerin bugün buğday tarlasına dönüştüğünü belirten çiftçi Hüseyin Bulanık ise, "Buralar uzun yıllar boş kalan arazilerdi. Şimdi üretime kazandırılması bizleri mutlu ediyor. Atıl arazilerin değerlendirilmesi hem ilçemiz hem de üretim açısından önemli" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Saimbeyli, Ekonomi, Ekmek, Tarım, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çorak araziler belediye başkanının girişimiyle yeniden üretime kazandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor
Hastanede akılalmaz hata Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi Hastanede akılalmaz hata! Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak 2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Trump’tan İran’ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil Trump'tan İran'ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil
3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar 3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı? Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar
Sürüler halinde Türkiye’ye geliyorlar İstanbul’dan sonra o ili de sardılar Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar

10:03
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL’lik servete ortak oldu
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
09:50
“En güvenilir insan” anketi de yalan çıktı Arka planda olanlara bakın
“En güvenilir insan” anketi de yalan çıktı! Arka planda olanlara bakın
09:25
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
08:41
Dünya Kupası’nda milyonlar dağıtıldı İşte İspanya’nın kazandığı para
Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para
07:56
İzmit Belediyesi’ne operasyon Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
07:22
Dünya şaşkın Trump ile Sanchez’den beklenmeyen kare
Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 10:29:01. #7.13#
SON DAKİKA: Çorak araziler belediye başkanının girişimiyle yeniden üretime kazandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.