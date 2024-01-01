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Sakarya'da 2023'ün ilk 8 ayında 16,6 milyar liralık 171 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi - Son Dakika
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Sakarya'da 2023'ün ilk 8 ayında 16,6 milyar liralık 171 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Sakarya'da 2023'ün ilk 8 ayında 9'u yabancı, 162'si yerli sermayeli toplam 171 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi. Bu projelerin tamamlanmasıyla kentte 3.576 kişilik yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor.

Sakarya\'da 2023\'ün ilk 8 ayında 16,6 milyar liralık 171 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi
01.01.2024 - 14:21,
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Sakarya'da 2023'ün ilk 8 ayında 16,6 milyar liralık 171 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, Sakarya'da geçen yıl ocak-ağustos döneminde hayata geçirilmesi planlanan 9'u yabancı, 162'si yerli sermayeli 171 yatırım projesi için teşvik belgesi hazırlandı.

Başta imalat sanayi olmak üzere eğitim, gıda ve enerji sektörlerinde faaliyet gösterecek kuruluşların öngörülen sabit yatırım miktarı 16 milyar 67 milyon 884 bin 193 lira olarak hesaplandı.

Bu yatırımlar tamamlandığında kentte 3 bin 576 kişilik yeni istihdam oluşturması bekleniyor.

Karapürçek ilçesinde alüminyum levha üreten firmanın, kapasite artırımı için hayata geçirmeyi planladığı 5 milyar 653 milyon 47 bin lira değerindeki projesi, teşvik kapsamına alınan projeler arasında yatırım tutarı bakımından ilk sırada yer aldı. Projenin tamamlanmasıyla 585 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

Aynı firmanın demir yolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatına yönelik hayata geçirmeyi planladığı yeni yatırımı ise 3 milyar 621 milyon 986 bin lira değerindeki tutarıyla ikinci sırada yer aldı. Söz konusu yatırımla 300 kişinin iş sahibi olması bekleniyor.

Geyve ilçesinde bir enerji şirketinin kapasite artırımı için hayata geçirmeyi planladığı 1 milyar 871 milyon 20 bin liralık projesi ise yatırım tutarı bakımından üçüncü oldu. Yerli sermayeli şirket, hayata geçirmeyi planladığı yatırımla elektrik enerjisi üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Öte yandan aynı dönemde Sakarya'da 466 kişiye iş imkanı sunan 245 milyon 70 bin 73 liralık 15 yatırıma, tamamlama vizesi (teşvik alan şirketlerin yatırımını tamamladığına ilişkin onay) verildi.

Kaynak: AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sakarya, Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya'da 2023'ün ilk 8 ayında 16,6 milyar liralık 171 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da 2023'ün ilk 8 ayında 16,6 milyar liralık 171 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi - Son Dakika
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