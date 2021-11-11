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Sakarya'da sayısı her geçen gün azalıyordu, harekete geçildi - Son Dakika

Sakarya'da sayısı her geçen gün azalıyordu, harekete geçildi

11.11.2021 15:35
Sakarya'da sayısı her geçen gün azalıyordu, harekete geçildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'da yok olmaya yüz tutan manda yetiştiriciliğine öncülük etmek için Türkiye'de bir ilke imza atıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'da yok olmaya yüz tutan manda yetiştiriciliğine öncülük etmek için Türkiye'de bir ilke imza atıyor. "Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında 150 manda, çiftliğe girdi. Başkan Yüce, "Daha vasıflı bir manda varlığına ulaşarak, Sakarya'da ve Türkiye'de bu işe öncülük edeceğiz. En üstün değerlere sahip olan manda sütünden mozzarella, manda kaymağı ve peyniri üreteceğiz. Amacımız önce üreticiye kazandırmak" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılıkta, Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak projeler hayata geçiriyor. Bunlardan bir tanesi olan Başkan Ekrem Yüce'nin müjdesini verdiği "Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliği Projesi" Sera A.Ş marifetiyle faaliyetlere başladı. Geçmiş dönemlerde Anadolu mandasının yetiştiği, etinden ve sütünden faydalanıldığı Sakarya'da bu kültüre yeniden öncülük etmek için başlatılan proje kapsamında Adapazarı'nda hayata geçirilecek 52 bin 720 metrekarelik 300 baş mandalık modern tesis için de ilk adımlar atıldı. Bunun öncesinde vasıflı ırk elde etmek, damızlık hayvan yetiştirip üreticiye sunmak için 3'ü erkek 153 mandadan oluşan ilk etap hayvan, çiftliğe konuldu.

Manda yetiştiriciliği yeniden hayat bulacak

Bu projede pilot seçilen Sakarya'da, 'ari işletme' statüsünde olan çiftlikte edilen damızlık hayvanlar en uygun şartlarda üreticiye satılacak. Üretilen sütler ise Sera A.Ş tarafından alınacak ve Büyükşehir'in kuracağı tesiste mozzarella peyniri, manda kaymağı ve yoğurduna dönüşerek piyasaya sunulacak. Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'da sayısı 2 bin olan manda sayısını artırarak süt üretim potansiyelini her geçen gün güçlendirecek. Bu sayede geliştirilen manda ırklarından, en kaliteli damızlık hayvanlar da Büyükşehir Belediyesi'nin tesisinden çıkmış olacak. Türkiye genelinde damızlık manda arayışında olanlar da Sakarya'daki bu tesise gelecek.

Vasıflı hayvanları üreticiye sunarak sütünü alacağız

Hayvanların çiftliğe alımı sırasında bölgeye giden Başkan Ekrem Yüce, vasıflı hayvan ırkını üreticiye sunarak sütleri ürüne dönüştürmeyi amaçladıklarını belirterek, "Amaç mandacılığı organize etmek. Geleneksel usulle açık alanda otlatmaya dayalı olarak yapılan mandacılık, Sakarya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Damızlık Manda Yetiştiriciliği Birliği'nin uygulayacağı bu projeyle daha vasıflı bir manda varlığına ulaşılacak. Daha yüksek süt verimi olan hayvanlar elde edilecek. Elde edilen bu ürünü Sera A.Ş'nin kuracağı süt işleme tesisinde toplayıp işleyeceğiz. Öncelikli ürünlerimiz mozzarella peyniri, manda kaymağı ve manda yoğurdu olacak. Damızlık değerini yitiren hayvanların da etinden faydalanılacak. Manda sütü, biyolojik olarak incelendiğinde diğer sütlerden üstünlüğüyle kalitesini tescillemiş bir süttür. Gündüz-gece demeden çalışıyoruz, şu anda tesisimize 3 erkek 150 dişi olmak üzere ilk parti hayvanımızı indirdik, bismillah diyoruz. dedi.

Modern manda yetiştiriciliğinde üreticiyi eğiteceğiz

Başkan Yüce, modern teknikle manda yetiştiriciliği yapmak isteyenleri eğiterek ırk geliştirme çalışmaları yapacaklarını söyleyerek, "Biz de Sakarya'da kaybolmaya yüz tutan bu hayvancılık yöntemini kurduğumuz sistemle yeniden canlandıracağız. Sağlık açısından da tüketilmesi her anlamda çok faydalı olan bu sütü en verimli şekilde işleyerek halkımızla buluşturacağız. Bu işletmede elde edilen damızlık düveleri, başta birlik üyeleri olmak üzere, en uygun ve makul şartlarda manda yetiştiricilerine satacağız. Böylelikle ırk geliştirme faaliyetlerine de başlamış olacağız. Bunları yaparken de, yürüteceğimiz teşvik sistemiyle üreticilerin devlet desteğinden faydalanmasını sağlayacağız. Modern tekniklerle manda yetiştiriciyi yapmak isteyenlere de bu tesiste eğitim vereceğiz" diye konuştu.

Damızlık manda arayan kişi önce Sakarya'ya gelecek

Hedefin üreticiye maksimum faydayı sağlayıp, kazan-kazan mantığıyla çalışmak olduğunu vurgulayan Yüce, "Bu çok yönlü bir proje, kendimize sınır koymadan tarımda ve hayvancılıkta değişim, dönüşüm ve gelişim üzerine gayretle çalışacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yola çıkarken kazan-kazan mantığı üzerinde durduk. Önce halkımız, çiftçimiz, hayvan yetiştiricilerimiz kazansın istiyoruz. Bu noktada kendimiz için oluşturduğumuz pozisyon tamamen üreticinin işini kolaylaştırarak, maksimum faydayı sağlamak. Sakarya bu projede pilot il seçildi. Vasıflı manda ırkı üretip Sakarya'yı öncü yapacağız Türkiye'de manda üzerine 'ari işletme' statüsüyle (hastalıklardan arınmış hayvanları bulunduran) hizmet veren ilk işletme olacak. Ülkemizde artık damızlık manda arayışında olanların ilk başvuracağı tesis burası olacak. Sakarya'mıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Sakarya'da sayısı her geçen gün azalıyordu, harekete geçildi
Sakarya'da sayısı her geçen gün azalıyordu, harekete geçildi
Sakarya'da sayısı her geçen gün azalıyordu, harekete geçildi
Sakarya'da sayısı her geçen gün azalıyordu, harekete geçildi
Sakarya'da sayısı her geçen gün azalıyordu, harekete geçildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sakarya'da sayısı her geçen gün azalıyordu, harekete geçildi - Son Dakika Ekonomi


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