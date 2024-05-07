Sakarya'dan, nisan ayında 799 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Sakarya'dan, nisan ayında 799 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi

Sakarya\'dan, nisan ayında 799 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın açıklamasına göre, Sakarya'nın nisan ayındaki ihracatı aylık bazda yüzde 12,38, yıllık bazda yüzde 11,6 artış gösterdi. Kent, 799 milyon dolarlık ihracatla ülke ihracatına yüzde 4,1 katkı sağlayarak en çok dış satım yapan 7. il oldu. Sakarya'nın ihracatında otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları sektörü öne çıktı. Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve Almanya, Sakarya'nın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında yer aldı. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 130'un üzerinde olduğunu belirterek, iş dünyasının rekabetçi hale gelmesi ve katma değerli ürünlerle ihracat kilogram değerini yükseltmek için çaba sarf ettiğini vurguladı.

07.05.2024 16:22
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Sakarya'dan, nisan ayında 799 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından (SATSO) yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığının rakamlarına göre Sakarya'nın nisan ayındaki ihracatının aylık bazda yüzde 12,38, yıllık bazda yüzde 11,6 artış gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, 799 milyon dolarlık ihracatla kentin nisanda en çok dış satım yapan 7. il olarak ülke ihracatına yüzde 4,1 katkı sunduğu ifade edildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ise martta kentin ihracatında otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları sektörünün başı çektiği aktarılan açıklamada, serbest bölgeler dahil dünyanın 123 noktasına ihracat yapan Sakarya iş dünyasının dış satımında Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve Almanya'nın önde geldiği belirtildi.

"İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 130'un üzerinde seyretti"

Dış ticaret rakamlarını değerlendiren SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, "Nisan ayında geçen yıla oranla ihracatını milyon dolar bazında en çok artıran ikinci il olma başarısını da gösterdik. Tükettiğinden fazlasını üreten ilimiz, yılın ilk 3 ayında 471 milyon doları bulan dış ticaret fazlası verdi ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 130'un üzerinde seyretti." değerlendirmesinde bulundu.

Altuğ, 7 kalem sektörde 68 ülkeye ihracatı artırma başarısı gösterdiklerine değinerek, bu başarılı yükseliş tablosunda, ülkenin üretim potansiyelini rekabetçi hale getirmek, ihracat kilogram değerini katma değerli ürünlerle yükseltmek için çabalayan iş dünyasının önemine dikkati çekti.

Gerekli desteklerin sunulduğu, piyasalarda güven ortamının oluşturulduğu, para politikası ve birçok alanda istikrarın sağlandığı ekonomik düzende daha güçlü rekabet şansı bulacaklarını anlatan Altuğ, "İş dünyası çerçevesinde, finansmana erişimdeki sıkıntıların çözülmesi, özellikle teknolojik ve katma değerli ürün odağında teşviklerin artması ve yeni nesil sanayi bölgelerine ağırlık verilmesi de önem arz ediyor. Yaşanan zor koşullara rağmen nitelikli Türk menşeli ürünlerin dünya pazarında yer alması için emek veren, üreten Sakarya iş dünyamıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İhracat, Sakarya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya'dan, nisan ayında 799 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi - Son Dakika

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