Sakarya Gaz Sahası'nda Üretim Kapasitesi Artıyor - Son Dakika
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Sakarya Gaz Sahası'nda Üretim Kapasitesi Artıyor

Sakarya Gaz Sahası\'nda Üretim Kapasitesi Artıyor
25.06.2026 17:21
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Sakarya Gaz Sahası'nda Osman Gazi Platformu ile günlük üretim kapasitesi 20 milyon metreküpe ulaşacak.

Sakarya Gaz Sahası'nda üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yeni faz kapsamında üretilecek doğal gazın işlenmesi için Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun 30 Ağustos'ta Sakarya Gaz Sahası'na uğurlanması planlanıyor.

Türkiye'nin doğal gazda dışa bağımlılığını azaltma hedefinin merkezinde yer alan Sakarya Gaz Sahası'nda üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Karadeniz'de 2020 yılında keşfedilen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olarak kayıtlara geçen sahada, mevcut üretimin artırılması için yeni kuyular, deniz altı sistemleri ve yüzer üretim platformu yatırımları eş zamanlı olarak yürütülüyor. Sahada yürütülen Faz-1 çalışmaları kapsamında 12 üretim kuyusundan doğal gaz üretimi gerçekleştiriliyor. Günlük üretimin yaklaşık 9,5 milyon metreküp seviyesine ulaştığı sahada bugüne kadar toplam 6 milyar metreküp doğal gaz üretildi. Mevcut üretim miktarıyla yaklaşık 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı yerli kaynaklardan karşılanabiliyor.

Üretim kapasitesinin iki katına çıkarılarak, 20 milyon metreküpe ulaşması hedefleniyor

Sakarya Gaz Sahası'nda üretimin artırılmasına yönelik Faz-2 çalışmaları da devam ediyor. Yeni faz kapsamında üretilecek doğal gazın işlenmesi için Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu kullanılacak. Platformun 30 Ağustos'ta Sakarya Gaz Sahası'na uğurlanması planlanıyor. Platformun devreye alınmasıyla birlikte sahadaki günlük üretim kapasitesinin iki katına çıkarılarak, yaklaşık 20 milyon metreküpe ulaşması hedefleniyor.

Üretim artışının üçüncü aşamasını oluşturacak Faz-3 çalışmaları kapsamında ise ikinci bir yüzer üretim platformunun 2028 yılında devreye alınması planlanıyor. Yeni platformun faaliyete geçmesiyle Sakarya Gaz Sahası'nın günlük üretim kapasitesinin 40 milyon metreküpe yükselmesi öngörülüyor.

Türkiye genelinde doğal gaz kullanan hane sayısı yaklaşık 22 milyona ulaşırken, Karadeniz gazından faydalanan hane sayısı halihazırda 4 milyon seviyesinde bulunuyor. Faz-2 yatırımlarının tamamlanmasıyla bu sayının 8 milyona çıkması beklenirken, Faz-3'ün devreye alınmasıyla birlikte yerli gazın 16 milyonu aşkın haneye ulaştırılması hedefleniyor.

Öte yandan Sakarya Gaz Sahası'nda sondaj, kuyu tamamlama ve üretim geliştirme faaliyetleri Türkiye'nin enerji filosunda yer alan Fatih, Kanuni, Yavuz, Abdülhamid Han ve Yıldırım gemileriyle aralıksız sürdürülüyor. Enerji alanında stratejik projeler arasında gösterilen saha, Türkiye'nin doğal gazda dışa bağımlılığını azaltma hedefinin en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Osman Gazi, Teknoloji, Sakarya, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya Gaz Sahası'nda Üretim Kapasitesi Artıyor - Son Dakika

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