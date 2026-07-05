Sakarya'nın Otomotiv İhracatı 2,65 Milyar Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'nın Otomotiv İhracatı 2,65 Milyar Dolar

05.07.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya, 2023'ün ilk yarısında 2,65 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi; otomotiv sektörü önde.

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın ilk yarısında 2 milyar 652 milyon 786 bin dolarlık dış satıma imza attı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-haziran döneminde ülke ihracatına yüzde 2,2'lik katkı sağlayan Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada yer aldı.

Sakarya, yılın ilk 6 ayında 138 ülke ve 8 serbest bölgeye geçen sene aynı dönemde 2 milyar 574 milyon 276 bin dolar olan ihracatını yüzde 3'lük artışla 2 milyar 652 milyon 786 bin dolara yükseltti.

İhracatta otomotiv başı çekti

Sakarya, sektörel bazda en çok dış satımı yüzde 83,9 ile otomotiv sektöründe gerçekleştirdi.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent, bu sektörde geçen yıl ocak-haziran aylarında 2 milyar 183 milyon 579 bin dolarlık ihracatını bu sene aynı dönemde yüzde 1,9 artırarak 2 milyar 224 milyon 947 bin dolara yükseltti.

Kentten en çok ürün ihracatı yapılan ikinci sektör ise 75 milyon 746 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bu sektörü, 50 milyon 827 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 39 milyon 729 bin dolarla çelik, 39 milyon 456 bin dolarla makine ve aksamları, 35 milyon 33 bin dolarla elektrik ve elektronik, 30 milyon 837 bin dolarla iklimlendirme sanayisi takip etti. Mücevher sektörü ise bir önceki yıla göre yüzde 733 artışla 24 milyon 641 bin dolarlık dış satım yaptı.

Ocak-haziran döneminde kentten en fazla ihracat 452 milyon 498 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi.

Bu ülkeyi, 423 milyon 967 bin dolarla İspanya, 318 milyon 200 bin dolarla Polonya, 195 milyon 176 bin dolarla İtalya ve 192 milyon 737 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

Yılın ilk yarısında Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke ve ihracat rakamları şöyle:

Ülke2025 Ocak-Haziran (Bin $)2026 Ocak-Haziran(Bin $)Fark (Yüzde)
Fransa351.766452.498???????28,6
İspanya279.321423.96751,8
Polonya345.005318.200-7,8
İtalya212.254195.176-8
Birleşik Krallık273.172192.737-29,4
Romanya80.667132.85064,7
Almanya185.68689.063-52
Çekya64.33971.39011
Belçika93.78358.469-37,7
İsveç42.04858.08338,1

Kaynak: AA

Otomobil, Sakarya, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya'nın Otomotiv İhracatı 2,65 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Arjantin’den fark beklenen maç 120 dakikada bitti İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

11:31
İletişim Başkanı Duran: 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nde ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayreti değerlendirilecek.
İletişim Başkanı Duran: 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayreti değerlendirilecek.
10:22
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş’ı cezaevinde ziyaret etti
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti
10:12
Ankara’da jet sesleri duyulacak Valilikten vatandaşlara uyarı
Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı
10:06
Böyle vicdansızlık olur mu Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar
Böyle vicdansızlık olur mu? Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar
09:22
Sakarya Valiliği’nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
Sakarya Valiliği'nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
08:45
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 11:40:48. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya'nın Otomotiv İhracatı 2,65 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.