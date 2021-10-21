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"Şakkadak satarım" videosu gündem olan Necmettin Batırel: Döviz zirveyi gördü, mutlaka gerisin geriye dönecek - Son Dakika

"Şakkadak satarım" videosu gündem olan Necmettin Batırel: Döviz zirveyi gördü, mutlaka gerisin geriye dönecek

21.10.2021 15:01

Doların 3.5 lirayı gördüğü dönemlerde "Ben olsam, 10, 20 yetmedi bir 10 milyar doları şakkadak satarım. Herkes şaşırır. Bir on milyar dolar daha satırım. Bir on milyar daha" sözleriyle adından söz ettiren ekonomist Necmettin Batırel, suskunluğunu bozdu. Döviz kurunun bugün geldiği noktayı yorumlayan Batırel, "Döviz zirveyi gördü, mutlaka gerisin geriye dönecek" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya indirmesiyle piyasalarda hızlı bir yükseliş başladı. Dolar 9,49'la, gram altın ise 541 lirayla rekor kırdı. Dolar ve altındaki bu hızlı yükseliş sonrası "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomist Necmettin Batırel, tekrardan gündeme geldi. Suskunluğunu bozan Batırel, doların mutlaka gerisin geri döneceğini söyledi.

DÖVİZ KURUNUN BUGÜNKÜ DURUMUNU YORUMLADI

Yaklaşık 4 yıl önce konuk olduğu Ahmet Hakan'ın programında "10 milyar dolar şakkadak satarım. Şaşırır millet! Hiç beklemedik bir hareket... Niye satıyor nasıl satıyor? 'Hani rezervi düşüktü' filan derler? 'Demek ki rezervleri varmış' diyecekler normal şartlarda. Dolar mutlaka düşecek. Ama biraz yavaş düşürecekler. Ardından bir 10 milyar daha satarım! 20... Yetmedi bir 10 daha satarım biter olay" şeklinde bir çıkışa imza atan ekonomist Necmettin Batırel, döviz kurunun bugün geldiği noktayı yorumladı.

"MUTLAKA GERİSİN GERİYE DÖNECEK"

Independent Türkçe'ye konuşan Batırel, "Yükseliş nereye kadar devam eder?" şeklindeki soruya "10 lira, 11 lira da olsa önemli değil artık. 9,50 lirayı zirve olarak görüyorum ama mutlaka gerisin geriye dönecek" yanıtını verdi.

100 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLİYORDU

Batırel, "Merkez Bankası'ndan yine faiz indirimi gelir mi?" sorusuna ise, "50 baz puan diyorlar ama gördüğüm kadarıyla 100 baz puanlık indirim olabilir. Faiz indirimine karşı olan 3 üye değiştirildi. O değişim zaten Merkez Bankası'nın indirimlerine devam edeceğini ortaya koydu. Dediğim gibi yani Merkez Bankası ticari kredi faizlerinin düşmesini sağlamak amacıyla faizleri indiriyor. Yıl sonuna doğru 250 baz puan daha indirime gidecek. Mutlaka ama mutlaka gidecek." ifadelerini kullandı.

Şakkadak satarım videosu gündem olan Necmettin Batırel: Döviz zirveyi gördü, mutlaka gerisin geriye dönecek

Merkez Bankası, dolar, Döviz, Faiz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Şakkadak satarım' videosu gündem olan Necmettin Batırel: Döviz zirveyi gördü, mutlaka gerisin geriye dönecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "Şakkadak satarım" videosu gündem olan Necmettin Batırel: Döviz zirveyi gördü, mutlaka gerisin geriye dönecek - Son Dakika
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