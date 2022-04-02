Salgın süresince durdurulan Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı - Son Dakika
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Salgın süresince durdurulan Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı

02.04.2022 15:42
Salgın süresince durdurulan Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı

Bodrum ilçesindeki Cruise Port Limanı'na, Yunanistan'ın Kos Adası'ndan feribot seferi gerçekleştirildi.

Bodrum ilçesindeki Cruise Port Limanı'na, Yunanistan'ın Kos Adası'ndan feribot seferi gerçekleştirildi.

Cruise Port Limanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını süresince durdurulan ve iki sezondur yapılamayan feribot seferlerine yeniden başlandı.

İlk seferini yapan "Rodon" isimli katamaran tipi feribot 56 yolcusuyla limana yanaştı.

Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kos-Bodrum seferlerinin haftada üç veya dört gün yapılmasının beklendiğini belirterek, "Hem kuruvaziyer turizmi hem de Kos Adası seferlerine başlanması sevindirici. 2022 Bodrum turizmi için iyi bir sezon olacak." ifadesini kullandı.

Salgın süresince durdurulan Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı
Salgın süresince durdurulan Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı

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Yunanistan, Kos Adası, Bodrum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Salgın süresince durdurulan Kos-Bodrum feribot seferleri yeniden başladı - Son Dakika


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