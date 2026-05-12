Salihli'de 16 milyon TL'lik içme suyu hattı yenilemesi
Salihli'de 16 milyon TL'lik içme suyu hattı yenilemesi

12.05.2026 16:07  Güncelleme: 16:08
Salihli'de yıllardır su kesintileri ve boru patlaklarıyla gündeme gelen mahallelerde altyapı sorunlarını kalıcı olarak çözmek amacıyla harekete geçen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehitler ve Namık Kemal mahallelerinde içme suyu hattı yenileme çalışmalarına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde ekonomik ömrünü tamamlamış altyapı ağlarını yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Salihli ilçesi Şehitler ve Namık Kemal mahallelerinde yaşanan kronik sorunları gidermek için düğmeye bastı. 16 milyon TL'lik yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje kapsamında, 850 abonenin ekonomik ömrünü tamamlayan branşman hatları yenilenerek vatandaşlara kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu imkanı sağlanacak.

"Salihli'mizin altyapısını modernize ediyoruz"

Salihlili vatandaşların kesintisiz ve güvenilir içme suyuna ulaşımını sağlamak için ekiplerin sahada görev başında olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Salihli'de kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hedefimizle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şehitler ve Namık Kemal mahallelerimizde başlattığımız 16 milyon TL'lik yatırımla bölgedeki içme suyu hatlarımızı baştan aşağı yeniliyoruz. Özellikle eski hatlardan kaynaklanan ve hemşehrilerimizi mağdur eden arızaların önüne geçerek, Salihli'mizin altyapısını modernize ediyoruz. Vatandaşlarımızın en temel hakkı olan sağlıklı ve kesintisiz suya ulaşması bizim birincil önceliğimizdir. Manisa'mızın her noktasına kaliteli hizmet götürmek için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanı Necip Kurtarıcı, Salihli Koordinatörü Hüseyin Sungur ve MASKİ İlçe Şefi Lütfi Ersöz ile birlikte çalışmaları sahada inceledi. Ekiplerden teknik bilgi alan Başkan Nurlu, altyapının uzun yıllar boyunca yenilenmemesi nedeniyle ciddi sorunlar yaşandığını ifade etti. Başkan Nurlu, "Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Daha güçlü bir altyapı ve daha yaşanabilir bir Salihli için çalışmalarımız devam edecek. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm MASKİ ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Vatandaşlarımıza sağlıklı su sağlıyoruz"

Çalışmalarla ilgili teknik detayları paylaşan İçme Suyu Dairesi Başkanı Necip Kurtarıcı ise, "Şehitler ve Namık Kemal mahallelerimizde mevcut borular ömrünü tamamladığı için sık sık patlaklar oluşuyor, bu da su kesintilerine yol açıyordu. Amacımız, bu hatları tamamen yenileyerek vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz su imkanı sunmaktır. Bu bölgedeki çalışmaların ardından Salihli'nin merkezindeki diğer sorunlu noktalara müdahale edeceğiz. Manisa genelinde altyapı seferberliğimiz devam edecek" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

