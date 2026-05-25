Salihli\'de Bağ Hastalıkları Uyarısı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede son günlerde etkili olan yağışların ardından bağlarda mildiyö hastalığı, külleme hastalığı ve kurşuni küf riskinin arttığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, üreticilerin kendi arazilerindeki durum ile hava şartlarını dikkate alarak 25-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında söz konusu hastalıklara karşı sistemik bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmalarının önemli olduğu vurgulandı.

Yetkililer, özellikle yağışlı havaların hastalıkların yayılmasını hızlandırdığına dikkat çekerek bağ sahiplerinin kontrollerini aksatmaması gerektiğini belirtti.

Süreçle ilgili bilgilendirme ve uyarıların devam edeceği ifade edildi. - MANİSA