Salihli'de Kamu Yatırımları Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salihli'de Kamu Yatırımları Toplantısı

Salihli\'de Kamu Yatırımları Toplantısı
03.03.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Güldoğan başkanlığında Mart ayı kamu yatırımları değerlendirildi.

Salihli'de devam eden kamu yatırımları ve Mart ayı hizmet planlaması, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi; kurumlar arası koordinasyon ve çalışmaların zamanında tamamlanması vurgulandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında, Mart ayı kamu yatırım ve hizmetlerinin değerlendirildiği toplantı, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kurum amirleri katılım sağladı.

Toplantıda, ilçede devam eden kamu yatırımlarının mevcut durumu, Mart ayı içerisinde planlanan çalışmalar ve kurumların görev ve sorumluluk alanlarına ilişkin hususlar ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Güldoğan, yatırım süreçlerinin düzenli olarak takip edildiğini vurgulayarak, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanında tamamlanması adına kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Salihli'de Kamu Yatırımları Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan, Fransa’nın “nükleer şemsiyesi“ altına girmeye hazırlanıyor Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor
Trump: İran’a kara birliklerini gönderme olasılığını dışlamıyoruz Trump: İran'a kara birliklerini gönderme olasılığını dışlamıyoruz
Nihat Hatipoğlu’nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz Nihat Hatipoğlu'nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz
Gri kategoride aranıyordu Firari eski savcı gizli bölmede yakalandı Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gizli bölmede yakalandı
BM uzmanlarından ABD’nin İran saldırılarına sert kınama BM uzmanlarından ABD'nin İran saldırılarına sert kınama
Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran’a Milli Eğitim Bakanlığı’ndan engel Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engel

17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:51
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
15:31
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 17:26:24. #7.12#
SON DAKİKA: Salihli'de Kamu Yatırımları Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.