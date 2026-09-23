Salihli'de kamu yatırımları ve projeler Kaymakam Güldoğan başkanlığında değerlendirildi - Son Dakika
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Salihli'de kamu yatırımları ve projeler Kaymakam Güldoğan başkanlığında değerlendirildi

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Salihli\'de kamu yatırımları ve projeler Kaymakam Güldoğan başkanlığında değerlendirildi
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Salihli'de yürütülen ve planlanan kamu yatırımları ile projeler, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığındaki toplantıda ele alındı. Eğitim, sağlık, tarım ve sosyal hizmetler projelerinin durumu ve tamamlanma takvimi görüşülürken Güldoğan, kaynakların etkin kullanımına dikkat çekti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, ilçede yürütülen ve planlanan kamu yatırımları ile projelerin son durumu, düzenlenen toplantıda ele alındı.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda "İlçe Yatırımlarını Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kurum amirleri ve daire müdürleri katıldı.

Toplantıda başta eğitim, sağlık, tarım ve sosyal hizmetler olmak üzere ilçe genelinde devam eden kamu yatırımlarının fiziki durumları, yapım süreçleri ve hedeflenen tamamlanma tarihleri değerlendirildi. Kurum amirleri, sorumlu oldukları projeler hakkında sunum yaparak yürütülen çalışmalar ve saha faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çeken Kaymakam Ali Güldoğan, ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden yatırımların vatandaşların refahı ve Salihli'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Güldoğan, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında kullanılmasının, projelerin planlanan takvime uygun şekilde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının temel hedef olduğunu ifade etti.

Kaymakam Güldoğan, tüm kurumlarla iş birliği ve eş güdüm içerisinde çalışmaya, yatırımları sahadan titizlikle takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Salihli'de kamu yatırımları ve projeler Kaymakam Güldoğan başkanlığında değerlendirildi - Son Dakika
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