Salihli\'de Organik Tarım Denetimleri Devam Ediyor

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde, organik tarımda gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik Salihli'de denetim ve kontrol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Salihli'de organik üretim yapılan domates tarlalarında kalıntı denetimi gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, organik tarım faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla üretim alanlarından domates numuneleri alındı. Uzman ekipler tarafından titizlikle alınan numuneler, kalıntı analizlerinin yapılması için yetkili laboratuvarlara gönderildi.

Gerçekleştirilen denetimlerle organik üretimde kalite standartlarının korunması, tüketicilere güvenilir gıda sunulması ve üreticilerin organik tarım kriterlerine uygun üretim yapmalarının desteklenmesi hedefleniyor.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, organik tarımda denetim ve kontrol mekanizmalarının büyük önem taşıdığı vurgulanarak, tüketicilerin güvenle tüketebileceği ürünlerin piyasaya arz edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.