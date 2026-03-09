Şoförler ve Otomobilciler Odası\'ndan Salihli\'ye örnek tesis

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından yapımı tamamlanan yıkama ve yağlama servisi, düzenlenen tören ve dualarla hizmete açıldı.

Bölgedeki şoför esnafına hizmet verecek olan tesis, Atatürk Mahallesi'ndeki Kamyon Garajı yanında gerçekleştirilen törenle faaliyete başladı.

Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Samet Balgönül, 5 yıl önce söz verdikleri tesisi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Arsayı belediyemiz bize tahsis etti. Biz de Salihli'mize ve odamıza yakışır bir tesisi kazandırdık. Tesisimiz başta Salihli olmak üzere çevre ilçelerdeki oda üyelerimizin kullanımına açık olacak. Bu yatırımın ilimize ve ülkemize faydalı olmasını diliyorum" dedi.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter ise tesisin esnaf dayanışmasının güzel bir örneği olduğunu vurgulayarak, çalışmaları dolayısıyla Oda Başkanı Balgönül'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tesisin yapımında katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara plaket verildi. Yapılan duanın ardından yıkama ve yağlama servisinin kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesilerek tesis hizmete açıldı. - MANİSA