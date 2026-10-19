Salihli'de zeytin üreticileri 20 Ekim'e kadar zeytin sineği ilaçlamasına çağrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Salihli'de zeytin üreticileri 20 Ekim'e kadar zeytin sineği ilaçlamasına çağrıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salihli\'de zeytin üreticileri 20 Ekim\'e kadar zeytin sineği ilaçlamasına çağrıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin üreticilerinin 20 Ekim'e kadar zeytin sineğine karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ilaçlama yapmasını istedi. Halkalı leke hastalığına karşı da mücadele edilmesi ve ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmesi istendi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin üreticilerini zeytin sineğine karşı uyardı. Üreticilerin 20 Ekim tarihine kadar ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle mücadele yapmaları istendi.

Müdürlük tarafından yapılan duyuruda, ilçe genelindeki zeytin üreticilerinin 20 Ekim tarihine kadar zeytin sineğine karşı ruhsatlı bir bitki koruma ürünüyle ilaçlama yapmaları gerektiği bildirildi.

Duyuruda, zeytinlerde görülen halkalı leke hastalığına karşı da şartların uygun olduğu belirtilerek hastalıkla mücadele amacıyla ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin kullanılması tavsiye edildi.

Salihli'de zeytin üreticilerine yönelik önemli bir uyarı yapıldı. Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin sineğine karşı ilaçlama yapılması gerektiğini belirterek üreticilerin belirtilen tarihlere dikkat etmelerini istedi.

İlaçlama çalışmalarının hasat durumuna göre planlanması gerektiğini vurgulayan Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye mutlaka dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Üreticilerin hem ürün sağlığını hem de gıda güvenliğini korumak amacıyla ruhsatlı ürünleri, etiket talimatlarına uygun şekilde kullanmaları istendi.

Kaynak: İHA
HalkalıSalihliEkonomiGüncelZeytinTarımÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
İsyan dalgası dünyaya yayılıyor 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü İsyan dalgası dünyaya yayılıyor! 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Arda Turan’ın patronu paraya para demiyor Evi tam 554 milyon dolar Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
13:38
A Milli Takım’da Sergen Yalçın sesleri
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri
13:22
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
13:11
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı Meğer başkomisermiş
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı! Meğer başkomisermiş
12:24
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
11:28
İrfan Can Eğribayat’ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı Taraftarlar bunu konuşuyor
İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 13:46:58. #.0.2#
SON DAKİKA: Salihli'de zeytin üreticileri 20 Ekim'e kadar zeytin sineği ilaçlamasına çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei