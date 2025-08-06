Salihli'nin Bahçecik Mahallesi'ne Yenilenen Sondajla Kesintisiz Su Sağlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Salihli'nin Bahçecik Mahallesi'ne Yenilenen Sondajla Kesintisiz Su Sağlandı

Salihli\'nin Bahçecik Mahallesi\'ne Yenilenen Sondajla Kesintisiz Su Sağlandı
06.08.2025 14:45  Güncelleme: 14:47
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MASKİ Genel Müdürlüğü, Bahçecik Mahallesi'nde içme suyu sondajını yenileyerek mahalle sakinlerine kesintisiz su sağlamaya başladı. Yeni sondajdan elde edilen verimli su ile mahalledeki taşıma su sorunu sona erdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesinde içme suyu sondajını yenileyerek, mahalleye yeterli su ulaştırdı. Sondajda, verimli su elde edilerek, taşıma su çilesine son verildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan susuzluk problemine rağmen il geneline yeterli, verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Salihli ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi'nde mevcut sondajın veriminin düşmesi nedeniyle yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yeni sondajdan saniyede 5 litre verime sahip su elde edildi. Bahçecik Mahallesi'ndeki sondaj çalışmasını Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdür vekili Hüseyin Sungur ve MASKİ İlçe Şefi Lütfi Ersöz tamamlanan çalışmayı yerinde inceledi, Bahçecik Mahalle Muhtarı Mehmet Çimen ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

"Herkes çok emek verdi"

Suyun mahalleye kazandırılmasından çok mutlu olduğunu belirten Bahçecik Mahalle Muhtarı Mehmet Çimen, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çok büyük su sorunumuz vardı. Çok sağ olsunlar. Herkes çok emek verdi. Ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Mahallemiz geniş, susuzluk çoktu. Millet 10 gün, 20 gün su kullanamadı." dedi.

"Artık bidonları kenara koyduk"

Muhtar Azası Refik Kar, eskiden bidonlarla su ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kaldıklarını belirterek, "Daha önce suyumuz yoktu. Çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Taşıma suyuyla idare ediyorduk. Şimdi rahata kavuştuk. İçme ve kullanma suyumuzu pınarlardan bidonlarla getiriyorduk. Artık bidonları kenara koyduk. Şimdi rahata kavuştuk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya çok teşekkür ederiz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Mahir Çimen isimli vatandaş, taşıma sularla idare etmeye çalışırken yapılan çalışmayla rahatladıklarını belirterek, "Susuzluk çekiyorduk. Susuz yaşanmıyor. Şimdi bolluğa kavuştuk." diyerek teşekkür etti.

MASKİ İlçe Şefi Lütfi Ersöz de şunları söyledi: "İklim değişikliklerinden kaynaklı mahallemizi besleyen kaynakların yetersiz gelmesi sonucu yeni sondaj açılarak mahallemizin su anlamında zenginleştirdik. 150 metre derinlikte saniyede 5 litre verime sahip su elde edildi. Mahallemize hayırlı olsun." - MANİSA

Kaynak: İHA

manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Salihli'nin Bahçecik Mahallesi'ne Yenilenen Sondajla Kesintisiz Su Sağlandı - Son Dakika

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