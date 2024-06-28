Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Gerçekleştirildi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Enver Ünlü başkanlığında ve müteşebbis heyet üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda, OSB'nin mevcut durumu, yapılan yatırımlar, altyapı çalışmaları ve geleceğe yönelik projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Salihli'nin sanayi potansiyelini artırmak, yatırımcıları teşvik etmek ve bölgenin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak amacıyla önemli kararların alındığı toplantıda diğer gündem maddeler, görüşülerek karara bağlandı.
Vali Enver Ünlü'nün başkanlık ettiği toplantıya Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. - MANİSA
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