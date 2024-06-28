Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Gerçekleştirildi

Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Gerçekleştirildi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Enver Ünlü başkanlığında ve müteşebbis heyet üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, OSB'nin mevcut durumu, yapılan yatırımlar, altyapı çalışmaları ve geleceğe yönelik projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Salihli'nin sanayi potansiyelini artırmak, yatırımcıları teşvik etmek ve bölgenin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak amacıyla önemli kararların alındığı toplantıda diğer gündem maddeler, görüşülerek karara bağlandı.

28.06.2024 12:32  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Enver Ünlü başkanlığında ve müteşebbis heyet üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, OSB'nin mevcut durumu, yapılan yatırımlar, altyapı çalışmaları ve geleceğe yönelik projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Salihli'nin sanayi potansiyelini artırmak, yatırımcıları teşvik etmek ve bölgenin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak amacıyla önemli kararların alındığı toplantıda diğer gündem maddeler, görüşülerek karara bağlandı.

Vali Enver Ünlü'nün başkanlık ettiği toplantıya Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Enver Ünlü, Salihli, Manisa, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:59:54. #1.12#
SON DAKİKA: Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement