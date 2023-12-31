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Salihli Ovası'ndaki bağlarda hummalı çalışma - Son Dakika
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Salihli Ovası'ndaki bağlarda hummalı çalışma

Manisa'nın Salihli Ovası'nda üzüm üreticileri, kaliteli üzümler üretmek için budama ve çubuk bağlama gibi hummalı çalışmalara başladı. Üreticiler, budamanın önemini vurgulayarak, ehil kişilerin bu işi yapması gerektiğini belirtti.

31.12.2023 - 13:00,  Güncelleme: 13:04
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Salihli Ovası'ndaki bağlarda hummalı çalışma

Çiftçi Selahattin Akcan "Budama çok önemli, ehil kişiler yapmalıdır"

MANİSA - Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden olan Manisa'nın Salihli Ovası'nda üreticiler, bağlarda budama ve çubuk bağlama gibi hummalı çalışmalara başladı.

Yaklaşık 13 bin dekarlık alanda üzüm üretimi yapılan Manisa'nın Salihli Ovası'nda çiftçiler, kaliteli üzümler üretmek için çalışmalara başladı. Üzüm üreticileri, sabahın erken saatlerinde tarlalarına giderek, budama ve çubuk bağlama işlemlerini yapıyor.

Kış mevsimi ile birlikte bağlarda terbiye sistemine başladıklarını anlatan Ali Uyumaz "Üreticiler olarak terbiye sistemini makasla yapıyoruz. Her insan bu işi yapamaz. Bağlarımızda başladığımız yeni sezon hazırlıkları Mart ayına kadar devam edecek" dedi.

"Bağlarda budama çok önemlidir, ehil kişiler yapmalıdır"

Üzümün Ege Bölgesinin en önemli ürünü olduğunu belirten üretici ve aynı zamanda Kabazlı Mahalle Muhtarı Selahattin Akcan "Bağlarımızda budama mesaisi başladı. Hastalıktan dolayı üreticilerimiz geçtiğimiz sezon büyük bir sıkıntı yaşadı. Bu nedenden dolayı bağlarda bu yıl yapılacak olan budamanın önemi çoktur. Budamayı, işi ve ilmini bilen, yeni sezonda verimi daha iyi olabilecek ve hastalıklı kalemlerden arındırabilecek işin uzmanı kişilerin yapması gerekiyor. Çünkü bu bölgenin halkının yüzde 80'i üzümle geçiniyor. Bu bölge aynı zamanda Türkiye'nin üzüm ihtiyacının büyük bölümünü karşılamaktadır. Bu vesile ile budama dönemi çok önemli. Bu budamaya göre yeni sezonda üzümün verimi belli olmaktadır. Budamadan sonra bağlama ve mutlaka göktaşı bakırlı atılması gerekir ki geçen yılki kalıntıların gitmesi lazım. Çiftçi gene üretmeye başladı, bunun için sabahın erken saatlerinde başlayıp, akşam saatlerine kadar çalışıyor" diye konuştu.

Salihli Ovası\'ndaki bağlarda hummalı çalışma
Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Salihli Ovası'ndaki bağlarda hummalı çalışma - Son Dakika


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