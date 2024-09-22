Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Selendi Esnaf Odası\'nı Ziyaret Etti

Ekonomi

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu Üyeleri, Selendi Esnaf Odası'nı ziyaret ederek, yerel ve genel ekonomik gelişmelerin yanı sıra esnafın temel sorunları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Hizmet verdiği bölgeye Salihli'nin yanı sıra Kula ve Selendi'nin de dahil olduğu Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin nabzını tutmak amacıyla iki ilçeye de belli aralıklarla ziyaretler gerçekleştiriyor. Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Meclis Başkanı Süleyman Oral'ın yanı sıra, yönetim kurulu üyelerinin tamamına yakının katıldığı kalabalık bir heyetle Selendi Esnaf Odası'na adeta bir çıkarma yaptı. Ziyarete Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Taner Kalay, Günay Topkaya ve Yunus Kaya'nın yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri Berk Balaban, Ahmet Doğan ve Mehmet Çelik de katıldı.

Hayvancılık ve tarım alanında önemli bir role sahip olan Selendi'nin ekonomik potansiyelinin her geçen yıl daha da arttığını ve bunu yakından takip ettiklerini belirten Salihli TSO Başkanı İbrahim Yüksel, tüccar ve esnafın içinde bulunduğu durumu yakından görmek amacıyla yaptıkları ziyaretlerin çok yararlı olduğunu anlattı.

Salihli TSO olarak Salihli Kirazı, Salihli Odun Köfte, Kula Leblebisinden sonra Gökeyüp Güveci, Sultaniye Üzüm Pekmezi ve Selendi Fıstığı için de coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını ifade eden Yüksel, tescil olayının ürünlerin değerini arttırdığına vurgu yaptı.

Selendi Esnaf Odası Başkanı Nurullah Kahveci, Salihli TSO'nun yaptığı ziyaretten son derece memnun olduklarını belirterek, sorunların çözümü noktasında birlikte hareket etmenin yararına inandıklarını vurguladı.

Ziyarette Selendi Belediye Başkanı Murat Daban'ın yanı sıra İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci, Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Adem Tosun, Şoförler Odası Başkanı Şükrü Filik, Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hadi Dilek de hazır bulundu. - MANİSA