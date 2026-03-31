SAMEKS Mart 2023'te 49,1'e Geriledi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SAMEKS Mart 2023'te 49,1'e Geriledi

31.03.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜSİAD'ın SAMEKS Bileşik Endeksi, mart ayında 49,1 seviyesine düşerek ekonomik yavaşlamayı gösterdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), martta geçen aya göre 0,3 puan azalarak 49,1 seviyesine geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in mart ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, martta, geçen aya göre 0,3 puan azalarak 49,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi aylık bazda 3 puan artarak 48,9 seviyesinde yükselirken Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise 5 puan azalarak 50,7 seviyesinde geriledi.

Hizmet sektöründe iş hacmi, stoklar, tedarikçilerin teslim süresi ve istihdam Bileşik Endeksin genel seyrine destek sağlarken, sanayi sektöründe ise üretim, stoklar, tedarikçilerin teslim süresi ve istihdam endekse pozitif katkı yaptı. Bu gelişmeler, ekonomik aktivitenin daralma bölgesinde gerçekleştiğini gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi'nin mart ayında 49,1 puanla eşik değerin altında gerçekleşmesi, ekonomik aktivitenin yavaşlama bölgesinde seyrettiğini ve iş dünyasındaki faaliyet ivmesinin sınırlı değişim gösterdiğini işaret etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Takım'ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 12:25:07. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.