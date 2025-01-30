Samsun'a Yeni Bir Turizm Merkezi: İncesu Karavan Park ve Çadır Kamp Merkezi Açılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'a Yeni Bir Turizm Merkezi: İncesu Karavan Park ve Çadır Kamp Merkezi Açılıyor

Samsun\'a Yeni Bir Turizm Merkezi: İncesu Karavan Park ve Çadır Kamp Merkezi Açılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, turizm potansiyelini artırmak amacıyla İncesu bölgesinde yeni bir karavan park ve çadır kamp merkezi açıyor. 5 bin metrekarelik alanda doğa ile iç içe bir deneyim sunan merkez, yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

30.01.2025 15:38  Güncelleme: 15:40
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Samsun'un turizm potansiyelini artırmak ve turizm alanlarının işlevsel bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan İncesu Karavan Park ve Çadır Kamp Merkezi açılış için gün sayıyor.

Sezonun açılması ile birlikte karavan park misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Odağımıza Samsun'umuzu alarak turizm potansiyelimizi daha da ileri götürmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İncesu Karavan Parkımızın çevre düzenlemeleri ve altyapı çalışmaları tamamlandı, her bir detayı misafirlerimizin konforunu düşünerek hazırladık. İncesu Karavan Parkımız ile karavan parkı sayımızı da 5'e çıkarmış oluyoruz. Şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Turizmde "Odak Samsun" sloganıyla hareket eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, kente yeni bir cazibe merkezi kazandırarak şehrin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlere farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor. İncesu bölgesinde hayata geçirilen Karavan Park ve Çadır Kamp Merkezi, hem doğa ile iç içe olmak isteyen kampçılar için hem de karavanla seyahat edenler için ideal bir alan sunuyor.

Toplamda 5 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan merkez, doğa ile uyum içinde tasarlandı. Proje kapsamında bin 982 metrekarelik sert zemin, 3 bin 18 metrekarelik yeşil alan ve çeşitli sosyal donatılar yer alıyor. 10 araçlık karavan parkı, 15 adet çadır kamp alanı, 29 araçlık otopark, 2 adet hizmet binası, 4 adet kameriye, 2 adet çeşme ile kamp alanına gelen ziyaretçilerin rahatça konaklayabilmesi için birçok imkan sunulmuş durumda. Ayrıca doğaya katkı sağlamak amacıyla 130 adet ağaç ve bin 547 adet çalı dikimi çalışmaları ile alanın hem görsel hem de ekolojik değerinin artırılması hedeflenmiş durumda. Samsun Büyükşehir Belediyesi, İncesu Karavan Park ve Çadır Kamp Merkezi'nin açılışı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Sezonunun açılması ile birlikte misafirlerini ağırlamaya başlayacak merkezin hem yerli hem de yabancı turistlere hitap etmesi bekleniyor.

"Şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı olsun"

Şehre yeni turizm alanları kazandırdıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri ile büyük bir turizm potansiyeli olan Samsun'umuzu Karadeniz'in parlayan yıldızı haline getirme vizyonumuzla "Odak Samsun" projemizi hayata geçirdik. Bu doğrultuda her geçen gün şehrimize yeni değerler katmak, hemşehrilerimize farklı deneyimler sunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İncesu Karavan Park ve Çadır Kamp Merkezimizi de bu amaçla hayata geçirdik. Şehrimizin doğal güzellikleriyle içi içe bulunan bu merkez, doğayla bir arada olmayı seven kampçılar ve karavan tutkunları için harika bir buluşma noktası olacak. Samsun'umuzun turizm alanındaki yerini daha da pekiştirecek bu projeyle aynı zamanda bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağız. Hem doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, hem de farklı bir tatil deneyimi arayanlar için İncesu Karavan Park ve Çadır Kamp Merkezi mükemmel bir seçenek sunuyor. Alanın çevre düzenlemeleri ve altyapı çalışmaları tamamlanmış olup her bir detay misafirlerimizin konforu düşünülerek tasarlandı. Bu güzel projenin şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi; Canik, Atakum, Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde yer alan karavan parkların yanı sıra son olarak İncesu mevkisinde hayata geçirdiği karavan park ile karavan tatilcilerinin rotasını Samsun'a çeviriyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'a Yeni Bir Turizm Merkezi: İncesu Karavan Park ve Çadır Kamp Merkezi Açılıyor - Son Dakika

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