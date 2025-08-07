Samsun Bafra\'da Dolmuş Ücretlerine Zam Yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, UKOME tarafından alınan kararla şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifeye göre, tam yolcu ücreti 27 TL, öğrenci ücreti ise 22 TL olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının (UKOME) 5 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/11 sayılı kararının ardından yürürlüğe giren yeni fiyat tarifesi, 7 Ağustos itibarıyla uygulanmaya başlandı. Öğrencilerin indirimli tarifeden yararlanabilmeleri için öğrenci kimlik kartlarını göstermelerinin zorunlu olduğu hatırlatıldı. Bafra'da ulaşım hizmetinden yararlanan vatandaşlar, artan maliyetler gerekçesiyle yapılan zam sonrası yeni tarifeye göre ücret ödeyecek. - SAMSUN