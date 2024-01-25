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Samsun Bafra'da Tarım Sigortaları Havuzu ve Kırsal Kalkınma Yatırımları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da Tarım Sigortaları Havuzu ve Kırsal Kalkınma Yatırımları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2024 yılı uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kaymakam Cevdet Ertürkmen, tarım sigortasının önemine vurgu yaparak, tüm çiftçilerin tarım sigortası yaptırması gerektiğini belirtti. TARSİM Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Tuba Cingöz ise katılımcılara TARSİM'deki yenilikler ve uygulamalar hakkında bilgi verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Orhan Şanlı ise Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında detaylı bilgi verdi.

Samsun Bafra\'da Tarım Sigortaları Havuzu ve Kırsal Kalkınma Yatırımları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
25.01.2024 - 18:51,
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Samsun'un Bafra ilçesinde, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2024 yılı uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Bafra Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıda, tarım sigortasının çiftçiler için önemli olduğunu, tüm çiftçilerin tarım sigortası yaptırması gerektiğini söyledi.

TARSİM Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Tuba Cingöz ise katılımcılara TARSİM'deki yenilikler ve uygulamalara ilişkin bilgi verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Orhan Şanlı da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programını anlattı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Samsun Bafra'da Tarım Sigortaları Havuzu ve Kırsal Kalkınma Yatırımları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun Bafra'da Tarım Sigortaları Havuzu ve Kırsal Kalkınma Yatırımları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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