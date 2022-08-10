Samsun'da patates üretimi artıyor - Son Dakika
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Samsun'da patates üretimi artıyor

10.08.2022 16:40
Samsun'da patates üretimi artıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik, Havza, Vezirköprü ve Canik ilçelerinde çiftçilere verilen tohum desteğiyle patates üretiminde yüzde 20 oranında artış bekleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik, Havza, Vezirköprü ve Canik ilçelerinde çiftçilere verilen tohum desteğiyle patates üretiminde yüzde 20 oranında artış bekleniyor.

'Samsun İlinin Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında sebze ve meyve yetiştiriciliğine yönelik desteklerini artıran Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) üye üreticilere ücretsiz fide, tohum, sera naylonu ve gübre desteği verdi. 4 ilçede verilen destekle kontrollü ve modern tekniklerle üretim yapılması hedeflendi.

2021 yılında Vezirköprü, Havza ve Ladik ilçelerinin 11 mahallesinde 40 çiftçiye toplam 27 ton tohum desteği verildi. 133 dekar alanda toprakla buluşan tohumlardan yüksek verim elde edilmesiyle talep artışıyla karşılaşan daire başkanlığı, destek miktarını 2022'de 50 tona çıkardı. Üretim yapılan ilçelere Canik de eklenince mahalle sayısı 24'e, ekilen arazi miktarı da 180 dekara, çiftçi sayısı da 65'e yükseldi.

Son iki yılda Ladik, Havza, Vezirköprü ve Canik ilçelerinde 313 dekar alanın ekimi için toplam 105 üreticiye 77 ton tohum dağıtan belediye, bu yıl verimde yüzde 20 oranında artış bekliyor. Ekim yapılan arazilerde zaman zaman incelemelerini sürdüren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli ziraat mühendisleri, danışmanlık hizmetleriyle çiftçileri bilgilendiriyor.

Canik ilçesine bağlı Çamalan Mahallesi'nde patates üreten kadın çiftçi Ferdane Türk, desteklerden çok memnun kaldığını söyledi. Türk, "Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na müracaat ederek tohum desteği talebinde bulunmuştum. Ekipler müracaatımı değerlendirip gerekli incelemeleri yaptıktan sonra 600 kg patates tohumu verdiler. Arazime ektiğim tohumlardan güzel verim aldım. Çok memnun kaldım. Desteklerin devam etmesini diliyorum" dedi.

"Tarımı daha da yaygınlaştıracağız"

Üreticilere destek vererek tarımı yaygınlaştırmaya devam edeceklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "Patates üretimini artırmak için çiftçiye destek vermeye devam edeceğiz. Üreticilerimizin birim alandan daha fazla verim alabilmeleri için uygun yetiştirme tekniklerini öğrenmeleri ve sertifikalı tohum ekmeleri çok önemli. Katma değeri yüksek sebzelerden patateste amacımız, kaliteli üretimi ve verimi çoğaltarak çiftçilerimizin kazancını artırmaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak bitkisel üretimi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, Canik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da patates üretimi artıyor - Son Dakika

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